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19 июля 2018, 14:04



Коллективу ГСУ СК РФ по Красноярскому краю представили главного следователя Андрея Потапова.

До назначения Потапов работал в прокуратуре Тульской области, занимал руководящие должности в прокуратуре и следственных органах в Астраханской, Ивановской областях и Чеченской Республике. С 2014 года возглавлял следственный комитет по республике Тыва. Бывший глава СУ СК РФ по Красноярскому краю Игорь Напалков был уволен в апреле этого года.

Просмотров:126 5 июля президент России назначил генерал-майора юстиции Андрея Потапова на пятилетний срок на должность руководителя главного следственного управления следственного комитета по Красноярскому краю, сообщает пресс-служба ГСУ СК РФ по Красноярскому краю.До назначения Потапов работал в прокуратуре Тульской области, занимал руководящие должности в прокуратуре и следственных органах в Астраханской, Ивановской областях и Чеченской Республике. С 2014 года возглавлял следственный комитет по республике Тыва.Бывший глава СУ СК РФ по Красноярскому краю Игорь Напалков был уволен в апреле этого года.