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Сегодня: Понедельник, 21 сентября 2015 г.
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17:43 До завершения работ на взлетно-посадочной полосе аэропорта «Норильск» остается совсем недолго. Рабочие закончили укладку бетона на третьей, заключительной части «взлетки»
17:43 До завершения работ на взлетно-посадочной полосе аэропорта «Норильск» остается совсем недолго. Рабочие закончили укладку бетона на третьей, заключительной части «взлетки»
17:41 Минфин принял решение снизить налог для самозанятых
17:11 Сегодня в норильской детской больнице умерла девочка, пострадавшая в пожаре 6 июля.
16:57 Путин утвердил звание «Заслуженный журналист России».
16:55 Норильчанам, желающим принять участие в конкурсе «На привале» в рамках фестиваля северной ягоды-2018, самое время подавать заявки!
16:47 Банкам запретят наживаться на школьных обедах. Оплатить питание в столовых ученики смогут без комиссии.
16:33 Пассажиров, прилетающих в Норильск, встречает выставка рисунков юных художников.
15:52 Красноярские кардиохирурги спасли пациентку из Нового Уренгоя, проведя уникальную 12-часовую операцию.
15:32 В день памяти Владимира Высоцкого, 25 июля, норильчане соберутся у нового арт-объекта «Гитара» в талнахском сквере за КДЦ им В. Высоцкого.
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