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19 июля 2018, 14:20



В воскресенье, 22 июля, норильчан ждет новый спектакль, поставленный в ритме «упорядоченного безумия» с элементами романтизма.

Интриг, связанных с премьерой, достаточно. Говорят, сам режиссер-москвич Владимир Скворцов сыграет в ней одного из персонажей, для этого он прилетит из столицы в Норильск. Что-то драматическое происходило и с выбором главного героя на роль Германа. За новую постановку взялась московская команда. Режиссер спектакля заслуженный артист России Владимир Скворцов в интервью «Заполярной правде», рассказывая о тех, кто работал с ним над этим спектаклем, особенно тепло отзывался о сценографе - народном художнике России Марии Рыбасовой, художнике по костюмам - Ольге Резниченко, режиссере по пластике - Константине Мишине, художнике по свету - Сергее Скорнецком. История про Германа и «тройку, семерку, туза» обещает стать неожиданной. Здесь не будет ни кричащих громоздких декораций, ни бутафорских костюмов. Все элегантно и сдержанно. Однако в классической форме вовсю будут бушевать вполне современные страсти, обещает автор. Кстати, «Пиковая дама» - 12-я по счету режиссерская работа в творческой биографии Владимира Скворцова. В спектакле заняты: Роман Лесик, Евгения Камбалина, Денис Чайников, Алексей Ковригин, Александр Жуйков, Александр Носырев, Варвара Бабаянц, Галина Савина, Юлия Новикова.

Просмотров:139 «Пиковой дамой» А. С. Пушкина, произведением с богатой сценической и кинематографической судьбой, закрывается творческий сезон в норильском театре драмы.Интриг, связанных с премьерой, достаточно. Говорят, сам режиссер-москвич Владимир Скворцов сыграет в ней одного из персонажей, для этого он прилетит из столицы в Норильск. Что-то драматическое происходило и с выбором главного героя на роль Германа.За новую постановку взялась московская команда. Режиссер спектакля заслуженный артист России Владимир Скворцов в интервью «Заполярной правде», рассказывая о тех, кто работал с ним над этим спектаклем, особенно тепло отзывался о сценографе - народном художнике России Марии Рыбасовой, художнике по костюмам - Ольге Резниченко, режиссере по пластике - Константине Мишине, художнике по свету - Сергее Скорнецком.История про Германа и «тройку, семерку, туза» обещает стать неожиданной. Здесь не будет ни кричащих громоздких декораций, ни бутафорских костюмов. Все элегантно и сдержанно. Однако в классической форме вовсю будут бушевать вполне современные страсти, обещает автор. Кстати, «Пиковая дама» - 12-я по счету режиссерская работа в творческой биографии Владимира Скворцова.В спектакле заняты: Роман Лесик, Евгения Камбалина, Денис Чайников, Алексей Ковригин, Александр Жуйков, Александр Носырев, Варвара Бабаянц, Галина Савина, Юлия Новикова.