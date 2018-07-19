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19 июля 2018, 15:04



«Тропой безопасности» прошли в окрестностях Норильска ребята из оздоровительных лагерей.

В мероприятии, которое прошло на одной из городских турбаз, приняли участие 35 ребят из пришкольных лагерей Норильска. В связи с плохой погодой состязания по преодолению маршрута отменили, но это не помешало ребятам показать свои знания правил дорожного движения, научиться справляться с пожароопасными ситуациями и показать навыки складывания различных видов костров. А затем была обширная познавательная программа: профессиональные огнеборцы продемонстрировали мастерскую работу с пожарным оборудованием; эксперт-криминалист Олег Сосков рассказал, насколько сложна и ответственна работа эксперта, и насколько она интересна и увлекательна. Дети узнали, что эксперт-криминалист собирает и исследует улики с места преступления, выявляет следы, оставленные преступником. Такая работа требует аккуратности и усидчивости, любознательности и исследовательских способностей. Олег Сосков продемонстрировал ребятам свой чемодан криминалиста и рассказал, в каких целях используются приспособления из него. Кроме того, стражи порядка провели беседы о правилах поведения на дороге, во время отдыха на природе, рядом с водоемами. Особое внимание инспекторы отдела по делам несовершеннолетних уделили сохранности ценного имущества – они призвали детей не оставлять без присмотра сотовые телефоны, украшения и деньги. Вместе с ребятами сотрудники полиции разобрали наиболее распространенные ситуации – как отвечать на просьбу открыть дверь, если остался дома один; что делать, если знакомый просит спрятать у себя чужую вещь; к кому обращаться, если увидел драку или другое происшествие. После занятия ребята поделились с сотрудниками полиции своими впечатлениями, вспомнили, как поступали в сложных ситуациях и получили ответы на все вопросы.

Просмотров:117 Увлекательный квест для ребят из оздоровительных лагерей провели сотрудники полиции, представители МЧС, педагоги ДТДМ и старшеклассники.В мероприятии, которое прошло на одной из городских турбаз, приняли участие 35 ребят из пришкольных лагерей Норильска. В связи с плохой погодой состязания по преодолению маршрута отменили, но это не помешало ребятам показать свои знания правил дорожного движения, научиться справляться с пожароопасными ситуациями и показать навыки складывания различных видов костров.А затем была обширная познавательная программа: профессиональные огнеборцы продемонстрировали мастерскую работу с пожарным оборудованием; эксперт-криминалист Олег Сосков рассказал, насколько сложна и ответственна работа эксперта, и насколько она интересна и увлекательна.Дети узнали, что эксперт-криминалист собирает и исследует улики с места преступления, выявляет следы, оставленные преступником. Такая работа требует аккуратности и усидчивости, любознательности и исследовательских способностей. Олег Сосков продемонстрировал ребятам свой чемодан криминалиста и рассказал, в каких целях используются приспособления из него.Кроме того, стражи порядка провели беседы о правилах поведения на дороге, во время отдыха на природе, рядом с водоемами. Особое внимание инспекторы отдела по делам несовершеннолетних уделили сохранности ценного имущества – они призвали детей не оставлять без присмотра сотовые телефоны, украшения и деньги.Вместе с ребятами сотрудники полиции разобрали наиболее распространенные ситуации – как отвечать на просьбу открыть дверь, если остался дома один; что делать, если знакомый просит спрятать у себя чужую вещь; к кому обращаться, если увидел драку или другое происшествие. После занятия ребята поделились с сотрудниками полиции своими впечатлениями, вспомнили, как поступали в сложных ситуациях и получили ответы на все вопросы.