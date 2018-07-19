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19 июля 2018, 15:32



В день памяти Владимира Высоцкого, 25 июля, норильчане соберутся у нового арт-объекта «Гитара» в талнахском сквере за КДЦ им В. Высоцкого.

Теперь рядом с культурно-досуговым центром, названным в честь Владимира Высоцкого, появилась новая площадка для встреч. В канун празднования 65-летия города Норильска в небольшом скверике района Талнах, который в народе уже называют «сквером Высоцкого» установили новый арт-объект «Гитара». Талнахский умелец Альберт Туркин на народные средства при поддержке благотворительного фонда «Территория добра» создал его из технических деталей, закрепив на постаменте таблички с фрагментами из стихов и песен Владимира Семеновича. Ранее мастер Туркин методом сварки сотворил и фигуру оленя, которая установлена в зоне отдыха на берегу речки Талнах, слева от въезда в рудную столицу. Встреча памяти у арт-объекта «Гитара» с участием норильских бардов начнется 25 июля в 19 часов. В случае дождя установят палатку. Все желающие смогут спеть, прочесть стихи, поделиться воспоминаниями, впечатлениями о творчестве любимого актера, барда, поэта. На все вопросы о проведении дня памяти Владимира Высоцкого ответят по телефону 37-19-54.

Просмотров:111 Поклонники творчества всенародно любимого артиста по давней традиции два раза в год - в день его рождения и в день кончины - собираются в рудной столице.Теперь рядом с культурно-досуговым центром, названным в честь Владимира Высоцкого, появилась новая площадка для встреч.В канун празднования 65-летия города Норильска в небольшом скверике района Талнах, который в народе уже называют «сквером Высоцкого» установили новый арт-объект «Гитара». Талнахский умелец Альберт Туркин на народные средства при поддержке благотворительного фонда «Территория добра» создал его из технических деталей, закрепив на постаменте таблички с фрагментами из стихов и песен Владимира Семеновича.Ранее мастер Туркин методом сварки сотворил и фигуру оленя, которая установлена в зоне отдыха на берегу речки Талнах, слева от въезда в рудную столицу.Встреча памяти у арт-объекта «Гитара» с участием норильских бардов начнется 25 июля в 19 часов. В случае дождя установят палатку. Все желающие смогут спеть, прочесть стихи, поделиться воспоминаниями, впечатлениями о творчестве любимого актера, барда, поэта.На все вопросы о проведении дня памяти Владимира Высоцкого ответят по телефону 37-19-54.