Служба новостей "Заполярной правды" http://gazetazp.ru/lenta/

19 июля 2018, 15:52



Красноярские кардиохирурги спасли пациентку из Нового Уренгоя, проведя уникальную 12-часовую операцию.

Молодая женщина из Нового Уренгоя в тяжелом состоянии поступила в центр. Два года назад у нее было диагностировано расширение аорты, которая с тех пор увеличилась в диаметре в два-три раза. При норме в 2 см диаметр сосуда на момент поступления в больницу составлял уже 7 см. «Пациент может погибнуть в любой момент, как до операции, так и во время нее. Дело в том, что аорта под руками хирурга просто расползается, рвется и справиться с этим очень сложно», - пояснил сложность положения врач центра Антон Исаев. Всего во время операции было вырезано более 50 см аорты - от подключичного отдела до ее конца. Операция проходила в условиях искусственного кровообращения при работающем сердце и длилась 12 часов, участие в ней принимали 11 человек. На данный момент пациентка уже вернулась в Новый Уренгой.

Просмотров:100 Врачи Федерального центра сердечно-сосудистой хирургии Красноярска успешно провели операцию по замене целой аорты, сообщает пресс-служба центра.Молодая женщина из Нового Уренгоя в тяжелом состоянии поступила в центр. Два года назад у нее было диагностировано расширение аорты, которая с тех пор увеличилась в диаметре в два-три раза. При норме в 2 см диаметр сосуда на момент поступления в больницу составлял уже 7 см.«Пациент может погибнуть в любой момент, как до операции, так и во время нее. Дело в том, что аорта под руками хирурга просто расползается, рвется и справиться с этим очень сложно», - пояснил сложность положения врач центра Антон Исаев.Всего во время операции было вырезано более 50 см аорты - от подключичного отдела до ее конца. Операция проходила в условиях искусственного кровообращения при работающем сердце и длилась 12 часов, участие в ней принимали 11 человек.На данный момент пациентка уже вернулась в Новый Уренгой.