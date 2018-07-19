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19 июля 2018, 16:33



Пассажиров, прилетающих в Норильск, встречает выставка рисунков юных художников.

Добавим, что художественный конкурс «Добавь городу красок», организованный ЗФ «Норникеля», проводится пятый год подряд. В этот раз было заявлено более 400 работ. Проект реализуется по трем направлениям: «Рисунок» – «Веселые картинки о Норильске» (возраст участников от 4 до 9 лет), «Рисунок» – «Любая книга – умный друг» (10-17 лет), «Граффити» – «Без фантазии нет искусства» (10-35). «В конкурсе «веселых картинок» могли принять участие абсолютно все желающие – не только дети работников компании. Если в предыдущие годы мы размещали рисунки победителей на общественном пассажирском транспорте, на этот раз было решено оборудовать выставку в аэропорту, чтобы жители и особенно гости города могли взглянуть на Норильск глазами детей. Нам было непросто отобрать лучшие работы, поскольку прекрасных рисунков было более чем достаточно», - отметила куратор корпоративного проекта «Добавь городу красок» Светлана Логунова.

Просмотров:80 Экспозиция, получившая название «Веселые картинки о Норильске», расположилась в зале выдачи багажа аэропорта Норильск. В нее входят 28 работ. Это рисунки детей от четырех до девяти лет - победителей конкурса «Добавь городу красок». Тематика, как и техника выполнения работ, разная: природа, животные, профессии, городские объекты и так далее. Рисунки выполнены как карандашом, так и акварелью. Выставка простоит в аэропорту до октября, после чего, по словам кураторов конкурса, вероятнее всего переместится на предприятия Заполярного филиала.Добавим, что художественный конкурс «Добавь городу красок», организованный ЗФ «Норникеля», проводится пятый год подряд. В этот раз было заявлено более 400 работ. Проект реализуется по трем направлениям: «Рисунок» – «Веселые картинки о Норильске» (возраст участников от 4 до 9 лет), «Рисунок» – «Любая книга – умный друг» (10-17 лет), «Граффити» – «Без фантазии нет искусства» (10-35).«В конкурсе «веселых картинок» могли принять участие абсолютно все желающие – не только дети работников компании. Если в предыдущие годы мы размещали рисунки победителей на общественном пассажирском транспорте, на этот раз было решено оборудовать выставку в аэропорту, чтобы жители и особенно гости города могли взглянуть на Норильск глазами детей. Нам было непросто отобрать лучшие работы, поскольку прекрасных рисунков было более чем достаточно», - отметила куратор корпоративного проекта «Добавь городу красок» Светлана Логунова.