Фото новости:

День города

Служба новостей "Заполярной правды"    http://gazetazp.ru/lenta/
19 июля 2018, 16:47

Банкам запретят наживаться на школьных обедах. Оплатить питание в столовых ученики смогут без комиссии.


Сейчас за школьные завтраки и обеды ученики расплачиваются банковскими карточками. При этом многие кредитные организации берут процент за транзакции. Члены Палаты молодых законодателей при Совете Федерации считают, что эту ситуацию надо исправить. С помощью сенаторов они намерены внести соответствующую норму в законопроект о детском питании, сообщает ТАСС.
Сейчас в Совете Федерации по поручению председателя Палаты Валентины Матвиенко разрабатываются соответствующие поправки. В ближайшее время законопроект должен быть готов к внесению в Госдуму.
Проект закона позволит сделать детское питание не просто безопасным, но качественным и полезным. В документе будут отражены методика по составлению меню для детских и школьных учреждений, меры контроля качества поставляемых продуктов и поддержки отечественного производителя питания.

Просмотров:87
Комментарии

Уважаемый посетитель, Вы зашли на сайт как незарегистрированный пользователь.
Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо войти на сайт под своим логином.

    Список новостей

 19 июля 2018 
17:43   До завершения работ на взлетно-посадочной полосе аэропорта «Норильск» остается совсем недолго. Рабочие закончили укладку бетона на третьей, заключительной части «взлетки» 17:43   До завершения работ на взлетно-посадочной полосе аэропорта «Норильск» остается совсем недолго. Рабочие закончили укладку бетона на третьей, заключительной части «взлетки»
17:41   Минфин принял решение снизить налог для самозанятых 17:11   Сегодня в норильской детской больнице умерла девочка, пострадавшая в пожаре 6 июля.
16:57   Путин утвердил звание «Заслуженный журналист России». 16:55   Норильчанам, желающим принять участие в конкурсе «На привале» в рамках фестиваля северной ягоды-2018, самое время подавать заявки!
16:47   Банкам запретят наживаться на школьных обедах. Оплатить питание в столовых ученики смогут без комиссии. 16:33   Пассажиров, прилетающих в Норильск, встречает выставка рисунков юных художников.
15:52   Красноярские кардиохирурги спасли пациентку из Нового Уренгоя, проведя уникальную 12-часовую операцию. 15:32   В день памяти Владимира Высоцкого, 25 июля, норильчане соберутся у нового арт-объекта «Гитара» в талнахском сквере за КДЦ им В. Высоцкого.
15:04   «Тропой безопасности» прошли в окрестностях Норильска ребята из оздоровительных лагерей. 14:20   В воскресенье, 22 июля, норильчан ждет новый спектакль, поставленный в ритме «упорядоченного безумия» с элементами романтизма.
14:04   Коллективу ГСУ СК РФ по Красноярскому краю представили главного следователя Андрея Потапова. 13:12   Экс-министр здравоохранения Красноярского края Вадим Янин возглавил перинатальный центр вместо подследственного Андрея Павлова.
12:36   Обитатели Саяно-Шушенского заповедника воюют с фотоловушками. 12:02   Норильчан приглашают на второй фестиваль северной ягоды. Народные гулянья пройдут 28 и 29 июля.
11:32   В Норильске впервые прошел турнир по пляжному волейболу.

 18 июля 2018 
19:50   Причины быстрого износа дорожной разметки в Норильске выясняют сотрудники Красноярской специализированной испытательной лаборатории. 19:37   Норильские юнармейцы смогут поехать в Центр допризывной подготовки.
18:45   Глава Норильска Ринат Ахметчин провел выездное совещание, в ходе которого осмотрел реконструируемый детский сад по Бауманской, 21, и здание КЦСОН. 17:10   Новый УЗИ-аппарат и электрокардиограф появятся в детской поликлинике Норильска. Средства выделены из резервного фонда президента России.
16:05   В Норильске производитель северных деликатесов выпустил линейку продукции под брендом Универсиады-2019. 13:23   В предстоящую субботу, 21 июля, в НПР состоится авторалли «Большой приз Норильска».
11:02   Норильские полицейские провели акцию «Береги велосипед». 10:18   В Снежногорск срочно требуется старший менеджер по обслуживанию в отделение банка.
10:15   В Норильске пройдет бесплатное обучение для предпринимателей и некоммерческих организаций. 10:12   Футболисты МФК «Норилиский никель» прошли медосмотр в столичном центре.

 17 июля 2018 
18:35   Памятный маршрут, посвященный Почетному гражданину Норильска, полярному путешественнику и горноспасателю Василию Рыжкову, состоится 19 июля 17:13   Величина прожиточного минимума за второй квартал выросла для норильчан на 2,2%
16:43   «Подарошная» и норильские мастерицы помогли шестилетней норильчанке Милене Балобановой. 15:42   Норильскому приюту для бездомных животных срочно требуется забор!
14:42   Перебои радио и телетрансляции в Норильске продлятся 10 дней. 13:26   Норильчан приглашают поучаствовать в экологическом квесте на набережной озера Долгое.
13:12   День рождения вместе с Норильском отметило и Норильское производственное объединение пассажирского автотранспорта (НПОПАТ). 13:05   «Сгущенка», «Сливочки», «Сметанка» - не могут быть натуральными. Как правильно выбирать и на что обращать внимание?
12:24   Норильск и Таймыр разрабатывают совместную программу развития туризма. 11:57   Развитие оленеводства вывело Таймыр в группу лидеров по эффективности экономики.
11:32   Молодежный этнографический тур проходит по трем регионам Енисейской Сибири. Форум стартовал в Тыве, а завершится в Красноярском крае. 11:20   Выставка к юбилею Норильска в Петербурге покажет повседневную жизнь заполярного города.
11:12   Первая смена волонтеров Арктического субботника прибыла в Диксон.

 16 июля 2018 
18:49   Норильчане с ограниченными возможностями здоровья могут получить консультацию по вопросам получения высшего образования. 18:29   Сегодня в Норильск вернулись сто юных норильчан, отдыхавших в Анапе.
18:16   Продолжаются игры чемпионата Норильска по футболу. Неожиданно для многих в лидеры выбился «Металлист Сибири». 18:11   В Норильске определили сильнейшие семейные команды по бочче.
18:08   В Норильске стартовал первый открытый турнир по пляжному волейболу. 17:16   Владимир Гончаров продолжит выступление за МФК «Норильский никель».
16:27   Из Норильска служить в армию отправились 106 новобранцев. Подведены итоги весеннего призыва. 15:55   В течение двух праздничных дней норильчане раскупили свыше девятисот штук юбилейных почтовых карточек.
15:02   Тренер МФК «Норильский никель» Алексей Попов принял участие в семинаре в Италии. 13:08   Президент России Владимир Путин высоко оценил реализацию проекта «Норникеля» по прокладке ВОЛС в Норильск.




663300, Норильск, ул. Богдана Хмельницкого, 18, [Все телефоны и электронные адреса редакций]
Сайт зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Свидетельство о регистрации СМИ ПИ № ТУ24-00965 от 25.01.2016 г. Учредитель: МАУ "Информационный центр "Норильские новости".
Главный редактор сайта Алла Шуняева. При использовании материалов сайта гиперссылка на gazetazp.ru обязательна.
наверх