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19 июля 2018, 16:47



Банкам запретят наживаться на школьных обедах. Оплатить питание в столовых ученики смогут без комиссии.

Сейчас в Совете Федерации по поручению председателя Палаты Валентины Матвиенко разрабатываются соответствующие поправки. В ближайшее время законопроект должен быть готов к внесению в Госдуму. Проект закона позволит сделать детское питание не просто безопасным, но качественным и полезным. В документе будут отражены методика по составлению меню для детских и школьных учреждений, меры контроля качества поставляемых продуктов и поддержки отечественного производителя питания.

Просмотров:87 Сейчас за школьные завтраки и обеды ученики расплачиваются банковскими карточками. При этом многие кредитные организации берут процент за транзакции. Члены Палаты молодых законодателей при Совете Федерации считают, что эту ситуацию надо исправить. С помощью сенаторов они намерены внести соответствующую норму в законопроект о детском питании, сообщает ТАСС.Сейчас в Совете Федерации по поручению председателя Палаты Валентины Матвиенко разрабатываются соответствующие поправки. В ближайшее время законопроект должен быть готов к внесению в Госдуму.Проект закона позволит сделать детское питание не просто безопасным, но качественным и полезным. В документе будут отражены методика по составлению меню для детских и школьных учреждений, меры контроля качества поставляемых продуктов и поддержки отечественного производителя питания.