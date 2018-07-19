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19 июля 2018, 16:55



Норильчанам, желающим принять участие в конкурсе «На привале» в рамках фестиваля северной ягоды-2018, самое время подавать заявки!

В этом году требования конкурса не изменились: участники должны за час обустроить из подручных материалов место отдыха на природе. Это могут быть самостоятельно сделанные сборные и переносные композиции. Проекты будут оцениваться по пятибалльной шкале в номинациях: «Зона отдыха с детьми», «Зона отдыха старшего поколения», «Зона отдыха молодежи», «Зона Х» (другие предложения конкурсантов). Критерии оценки: креативность, качество, экологичность, эстетический вид, презентация проекта (2-5 минут, любой вид презентации). К участию приглашаются команды, состоящие из семей, друзей, единомышленников, коллег, возраст участников не ограничен, но в команде может быть не более десяти человек. С собой необходимо взять средства индивидуальной защиты - перчатки, маски, и т. д. Для участия необходимо заполнить заявку, которая размещена на сайте города. Подробности можно узнать по телефону 43-72-45, добавочный 2836. Напомним, в этом году фестиваль северной ягоды пройдет в течение двух дней - 28 и 29 июля на горнолыжной базе «Оль-Гуль». Непосредственно конкурс «На привале» состоится в воскресенье, 29 июля.

Просмотров:91 Впервые конкурс прошел в прошлом году вместе с первым ягодным фестивалем. Тогда в нем приняли участие десять команд, которые подошли к заданию оформить поляну для отдыха очень творчески.В этом году требования конкурса не изменились: участники должны за час обустроить из подручных материалов место отдыха на природе. Это могут быть самостоятельно сделанные сборные и переносные композиции. Проекты будут оцениваться по пятибалльной шкале в номинациях: «Зона отдыха с детьми», «Зона отдыха старшего поколения», «Зона отдыха молодежи», «Зона Х» (другие предложения конкурсантов). Критерии оценки: креативность, качество, экологичность, эстетический вид, презентация проекта (2-5 минут, любой вид презентации).К участию приглашаются команды, состоящие из семей, друзей, единомышленников, коллег, возраст участников не ограничен, но в команде может быть не более десяти человек. С собой необходимо взять средства индивидуальной защиты - перчатки, маски, и т. д. Для участия необходимо заполнить заявку, которая размещена на сайте города. Подробности можно узнать по телефону 43-72-45, добавочный 2836.Напомним, в этом году фестиваль северной ягоды пройдет в течение двух дней - 28 и 29 июля на горнолыжной базе «Оль-Гуль». Непосредственно конкурс «На привале» состоится в воскресенье, 29 июля.