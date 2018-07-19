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19 июля 2018, 16:57



Путин утвердил звание «Заслуженный журналист России».

Звание «Заслуженный журналист России» присваивается, как правило, не ранее чем через 20 лет с начала осуществления профессиональной деятельности и при наличии у представленного к награде лица отраслевых наград (поощрений) федеральных органов госвласти, органов госвласти субъектов Российской Федерации и наград Союза журналистов России. Звание будет присваиваться за личные заслуги в повышении в обществе авторитета отечественной журналистики, а также в формировании у граждан социальной ответственности и гражданской позиции. Кроме того, будут учитываться заслуги в объективном освещении событий общественной, политической, культурной жизни России и других стран, проблем внутренней и внешней политики, международных вопросов. А еще при присуждении этого звания будут оцениваться заслуги журналиста в сохранении и развитии традиционных для народов России духовно-нравственных ценностей, сохранении и популяризации культурного и исторического наследия страны, русского языка и языков народов России. Еще одним критерием станет подготовка квалифицированных кадров для российских СМИ.

Просмотров:90 Владимир Путин в целях дальнейшего совершенствования государственной наградной системы страны утвердил звания «Заслуженный журналист России», а также «Заслуженный работник связи и информации России». Указ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.Звание «Заслуженный журналист России» присваивается, как правило, не ранее чем через 20 лет с начала осуществления профессиональной деятельности и при наличии у представленного к награде лица отраслевых наград (поощрений) федеральных органов госвласти, органов госвласти субъектов Российской Федерации и наград Союза журналистов России.Звание будет присваиваться за личные заслуги в повышении в обществе авторитета отечественной журналистики, а также в формировании у граждан социальной ответственности и гражданской позиции. Кроме того, будут учитываться заслуги в объективном освещении событий общественной, политической, культурной жизни России и других стран, проблем внутренней и внешней политики, международных вопросов.А еще при присуждении этого звания будут оцениваться заслуги журналиста в сохранении и развитии традиционных для народов России духовно-нравственных ценностей, сохранении и популяризации культурного и исторического наследия страны, русского языка и языков народов России.Еще одним критерием станет подготовка квалифицированных кадров для российских СМИ.