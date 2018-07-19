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19 июля 2018, 17:11



Сегодня в норильской детской больнице умерла девочка, пострадавшая в пожаре 6 июля.

На месте ЧП работали две автоцистерны и одна машина с автолестницей. В тушении пожара было задействовано 11 человек. Проникнуть в горящую квартиру пожарным удалось только через окно с помощью автолестницы. Дети были доставлены в детскую больницу с отравлением угарным газом. Двое старших детей находились в больнице на обследовании, младшую же девочку в состоянии клинической смерти поместили в реанимацию. Как сообщил "Заполярной правде" главврач детской больницы Игорь Зайчик, врачи делали все возможное, чтобы спасти ребенка. Однако сегодня, не приходя в сознание, девочка умерла. Игорь Леонидович также отметил, что двоих старших детей завтра переведут в Комплексный центр социального обслуживания населения. Родители пока будут лишены возможности общаться с детьми.

Просмотров:206 Напомним, пожар в жилой квартире на восьмом этаже дома номер 6а на улице 50 лет Октября произошел утром 6 июля. Дома были только трое маленьких детей – пяти, шести и восьми лет.На месте ЧП работали две автоцистерны и одна машина с автолестницей. В тушении пожара было задействовано 11 человек. Проникнуть в горящую квартиру пожарным удалось только через окно с помощью автолестницы. Дети были доставлены в детскую больницу с отравлением угарным газом. Двое старших детей находились в больнице на обследовании, младшую же девочку в состоянии клинической смерти поместили в реанимацию.Как сообщил "Заполярной правде" главврач детской больницы Игорь Зайчик, врачи делали все возможное, чтобы спасти ребенка. Однако сегодня, не приходя в сознание, девочка умерла.Игорь Леонидович также отметил, что двоих старших детей завтра переведут в Комплексный центр социального обслуживания населения. Родители пока будут лишены возможности общаться с детьми.