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19 июля 2018, 17:41



Минфин принял решение снизить налог для самозанятых.

Налоги и взносы будут каждый месяц отчисляться единым платежом с банковской карточки самозанятых граждан. Она будет привязана в личном кабинете в специальном мобильном приложении. Кроме того, ведомство рассчитывает предоставить 30 тысяч налогового вычета самозанятым, чтобы мотивировать их к переходу на новый режим. Его можно будет использовать на частичную уплату единого платежа, который пойдет на сбор и страховые взносы. Законопроект с этой системой налогообложения для данной категории граждан Минфин хочет внести в кабмин уже в сентябре.

Просмотров:162 Министерство финансов подготовило концепцию налога на профессиональный доход для самозанятых. Согласно документу, новый сбор для этой категории граждан предлагается установить на уровне 2,5–4,5% от выручки в зависимости от того, кому оказывались услуги. Еще 1,5% от дохода пойдут на страховые взносы в Пенсионный фонд, а также Фонд обязательного медицинского страхования, сообщает TVC.ru.Налоги и взносы будут каждый месяц отчисляться единым платежом с банковской карточки самозанятых граждан. Она будет привязана в личном кабинете в специальном мобильном приложении.Кроме того, ведомство рассчитывает предоставить 30 тысяч налогового вычета самозанятым, чтобы мотивировать их к переходу на новый режим. Его можно будет использовать на частичную уплату единого платежа, который пойдет на сбор и страховые взносы.Законопроект с этой системой налогообложения для данной категории граждан Минфин хочет внести в кабмин уже в сентябре.