Служба новостей "Заполярной правды" http://gazetazp.ru/lenta/

19 июля 2018, 17:43



До завершения работ на взлетно-посадочной полосе аэропорта Норильск остается совсем недолго. Рабочие закончили укладку бетона на третьей, заключительной части «взлетки».

По словам руководителя проекта, представителя подрядной организации «Трансстроймеханизация» (Москва) Сергея Старостина, окончательно третий этап реконструкции завершится 22 сентября. До этого момента предстоит установить сигнальное оборудование, подвести необходимую коммуникацию к радиомаякам, локаторам и так далее. «У нас большой опыт работы в этом направлении. Мы делали взлетно-посадочные полосы в аэропортах Москвы (Шереметьево), Нижнего Новгорода, Ростова-на-Дону, Владивостока и так далее. В Норильске «взлетка» требовала серьезного вмешательства - было видно, что долгие годы полотно латали как могли. Сейчас на объекте задействовано 80 единиц техники и 245 рабочих, которые трудятся в круглосуточном режиме. На свою работу мы даем гарантию - пять лет», - отметил Сергей Старостин. Ремонт ВПП норильского аэропорта начался в июне 2016 года, в сентябре того же года был завершен первый этап реконструкции. В сентябре 2017 года рабочие завершили второй строительный этап. Реконструкция аэропорта ведется в рамках соглашения между Росавиацией и «Норникелем», при этом из федерального бюджета на выполнение работ выделено девять млрд рублей, еще 3,5 млрд рублей выделил «Норникель». Полностью обновленная инфраструктура аэропорта обеспечит современные условия и безопасность пассажиров. Аэропорт Норильска также должен стать опорной точкой для развития всей Арктической зоны.

Просмотров:182 Третий этап реконструкции ВПП стартовал 3 июня. За это время строители произвели укладку 1081 метра полотна. Еще 1740 метров нового бетонного покрытия были уложены за два предыдущих года. Сейчас рабочая длина полосы составляет 1710 метров. После ремонта протяженность ВПП составит 2850 метров, что вполне достаточно для взлета и посадки любых типов воздушных судов.По словам руководителя проекта, представителя подрядной организации «Трансстроймеханизация» (Москва) Сергея Старостина, окончательно третий этап реконструкции завершится 22 сентября. До этого момента предстоит установить сигнальное оборудование, подвести необходимую коммуникацию к радиомаякам, локаторам и так далее.«У нас большой опыт работы в этом направлении. Мы делали взлетно-посадочные полосы в аэропортах Москвы (Шереметьево), Нижнего Новгорода, Ростова-на-Дону, Владивостока и так далее. В Норильске «взлетка» требовала серьезного вмешательства - было видно, что долгие годы полотно латали как могли. Сейчас на объекте задействовано 80 единиц техники и 245 рабочих, которые трудятся в круглосуточном режиме. На свою работу мы даем гарантию - пять лет», - отметил Сергей Старостин.Ремонт ВПП норильского аэропорта начался в июне 2016 года, в сентябре того же года был завершен первый этап реконструкции. В сентябре 2017 года рабочие завершили второй строительный этап.Реконструкция аэропорта ведется в рамках соглашения между Росавиацией и «Норникелем», при этом из федерального бюджета на выполнение работ выделено девять млрд рублей, еще 3,5 млрд рублей выделил «Норникель». Полностью обновленная инфраструктура аэропорта обеспечит современные условия и безопасность пассажиров. Аэропорт Норильска также должен стать опорной точкой для развития всей Арктической зоны.