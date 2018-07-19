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19 июля 2018, 18:18



Маткапитал за полмесяца.



Просмотров:153 В правительстве России поддержали инициативу о сокращении сроков получения материнского капитала. Теперь решение о выдаче сертификата будет приниматься не за месяц, а всего за 15 дней с даты подачи соответствующего заявления. Возможно, изменится и перечень направлений для реализации сертификата. В Госдуме предлагают, например, направлять его средства на приобретение или строительство дачи. Народные избранники подчеркивают: почти половина российских семей, обладающих правом на реализацию маткапитала, так и не могут сделать выбор в пользу того или иного варианта, предложенного государством. Таким образом, несколько сотен миллиардов рублей оказались пока невостребованными.