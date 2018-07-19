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19 июля 2018, 18:33



До конца лета на базе Урванцева должен быть убран весь мусор.

Годами и десятилетиями здесь, на окраине Норильска, где сосредоточены оптовые продуктовые базы, скапливался мусор. Ситуация дошла до того, что на несанкционированные свалки стали везти отбросы со всего города. Как объяснил заместитель начальника управления городского хозяйства Владимир Царев, собственников находящихся здесь зданий за скопившиеся отбросы регулярно штрафовали, но суммы штрафов, видимо, не оказывали на них достаточного воздействия. Например, сейчас за выброс мусора в ненадлежащем месте физические лица заплатят штраф в размере от тысячи до четырех тысяч рублей, должностные лица и индивидуальные предприниматели - от 10 до 20 тысяч рублей, юридические лица - 30-100 тысяч рублей. Тем не менее администрации Норильска удалось найти с предпринимателями общий язык. 37 собственников с базы Урванцева объединились и с начала июня своими силами и силами привлеченного подрядчика начали крупномасштабную уборку территории. Вывоз мусора на полигон ТБО, труд наемных работников и закупку щебня для отсыпки собственники оптовок оплачивают из своих средств. В первую очередь они взялись за тот участок, который прилегает к новой объездной дороге - по договоренности с администрацией он должен быть убран до 25 июля. Затем придет черед и внутренних участков. Как рассказал представитель собственников зданий, расположенных на базе Урванцева Элтай Джаводов, за полтора месяца уборки уже было вывезено почти 200 КАМАЗов мусора - это около 2000 кубометров. Мусор скопился не только бытовой, но и строительный, так что для его сбора нужно нанимать специализированную технику, а бесхозные металлоконструкции предварительно приходится распиливать. Общая площадь территории, где будет проведена уборка - около 15-20 тысяч квадратных метров. Работы идут шесть дней в неделю. Для закрепления достигнутых результатов собственники устанавливают дополнительные мусорные контейнеры и заключают договор на их регулярный вывоз. База Урванцева - в этом году не единственная территория, где идет уборка. Администрация города этим летом уже оплатила работы подрядчика по очистке территории в районе улицы Энергетической в Старом городе. Работы по уборке городских окраин продолжатся.

Просмотров:167 Договоренность об уборке территории достигнута между администрацией Норильска и собственниками магазинов, складов и других предприятий, расположенных на базе Урванцева.Годами и десятилетиями здесь, на окраине Норильска, где сосредоточены оптовые продуктовые базы, скапливался мусор. Ситуация дошла до того, что на несанкционированные свалки стали везти отбросы со всего города.Как объяснил заместитель начальника управления городского хозяйства Владимир Царев, собственников находящихся здесь зданий за скопившиеся отбросы регулярно штрафовали, но суммы штрафов, видимо, не оказывали на них достаточного воздействия. Например, сейчас за выброс мусора в ненадлежащем месте физические лица заплатят штраф в размере от тысячи до четырех тысяч рублей, должностные лица и индивидуальные предприниматели - от 10 до 20 тысяч рублей, юридические лица - 30-100 тысяч рублей.Тем не менее администрации Норильска удалось найти с предпринимателями общий язык. 37 собственников с базы Урванцева объединились и с начала июня своими силами и силами привлеченного подрядчика начали крупномасштабную уборку территории. Вывоз мусора на полигон ТБО, труд наемных работников и закупку щебня для отсыпки собственники оптовок оплачивают из своих средств. В первую очередь они взялись за тот участок, который прилегает к новой объездной дороге - по договоренности с администрацией он должен быть убран до 25 июля. Затем придет черед и внутренних участков.Как рассказал представитель собственников зданий, расположенных на базе Урванцева Элтай Джаводов, за полтора месяца уборки уже было вывезено почти 200 КАМАЗов мусора - это около 2000 кубометров. Мусор скопился не только бытовой, но и строительный, так что для его сбора нужно нанимать специализированную технику, а бесхозные металлоконструкции предварительно приходится распиливать. Общая площадь территории, где будет проведена уборка - около 15-20 тысяч квадратных метров. Работы идут шесть дней в неделю. Для закрепления достигнутых результатов собственники устанавливают дополнительные мусорные контейнеры и заключают договор на их регулярный вывоз.База Урванцева - в этом году не единственная территория, где идет уборка. Администрация города этим летом уже оплатила работы подрядчика по очистке территории в районе улицы Энергетической в Старом городе. Работы по уборке городских окраин продолжатся.