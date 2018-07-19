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Сегодня: Понедельник, 21 сентября 2015 г.
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19:06 Недостроенные три дома на ул. 50 лет Октября снесут. Фундаменты находятся в отличном состоянии, а вот железобетонные конструкции пришли в полную негодность.
18:49 В понедельник в Норильске начнется снос аварийного дома на Талнахской, 59. Движение транспорта по нечетной стороне улицы через перекресток Талнахская-Ленинградская будет прекращено.
18:33 До конца лета на базе Урванцева должен быть убран весь мусор.
18:18 Маткапитал за полмесяца.
17:43 До завершения работ на взлетно-посадочной полосе аэропорта Норильск остается совсем недолго. Рабочие закончили укладку бетона на третьей, заключительной части «взлетки».
17:41 Минфин принял решение снизить налог для самозанятых.
17:11 Сегодня в норильской детской больнице умерла девочка, пострадавшая в пожаре 6 июля.
16:57 Путин утвердил звание «Заслуженный журналист России».
16:55 Норильчанам, желающим принять участие в конкурсе «На привале» в рамках фестиваля северной ягоды-2018, самое время подавать заявки!
16:47 Банкам запретят наживаться на школьных обедах. Оплатить питание в столовых ученики смогут без комиссии.
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