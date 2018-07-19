Служба новостей "Заполярной правды" http://gazetazp.ru/lenta/

19 июля 2018, 18:49



В понедельник в Норильске начнется снос аварийного дома на Талнахской, 59. Движение транспорта по нечетной стороне улицы через перекресток Талнахская-Ленинградская будет прекращено.

Городской автотранспорт будет выполнять объезд участка демонтажных работ по улицам Ленинградской - Лауреатов – Московская и далее снова следовать по Талнахской. Для горожан будут обустроены временные остановочные пункты в районе домов на улице Ленинградской, 22, и Талнахской, 41.

Просмотров:171 С 23 июля по 16 сентября 2018 года из-за сноса аварийного дома на Талнахской, 59, движение транспорта будет временно прекращено по нечетной стороне улицы через перекресток Талнахская-Ленинградская до Талнахской, 57.Городской автотранспорт будет выполнять объезд участка демонтажных работ по улицам Ленинградской - Лауреатов – Московская и далее снова следовать по Талнахской. Для горожан будут обустроены временные остановочные пункты в районе домов на улице Ленинградской, 22, и Талнахской, 41.