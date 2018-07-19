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19 июля 2018, 19:06



Недостроенные три дома на ул. 50 лет Октября снесут. Фундаменты находятся в отличном состоянии, а вот железобетонные конструкции пришли в полную негодность.

Напомним, в прошлом году администрация Норильска вместе с «Норникелем» приняла решение обследовать три корпуса недостроя на ул. 50 лет Октября, чтобы выяснить, можно ли их использовать. Был заключен контракт на проведение обследования конструкций фундамента и грунтов, работы велись на средства «Норникеля». Специалисты сделали вывод, что эти здания до фундамента не подлежат восстановлению и производить там какие-либо работы по сохранению несущей способности конструкций, панелей, лестничных клеток и лифтовых шахт нецелесообразно. Здания много лет простояли без консервации, кровельное покрытие отсутствовало, оконные блоки были открыты, отсюда и разрушения. Кроме того, дома строились в 1990-е годы, и проект не отвечает никаким современным требованиям. Более того, в домах этой серии квартиры преимущественно трех- и четырехкомнатные, которые не очень востребованы в нашем городе. Таким образом, проводить мероприятия по достройке и расширению проходов тоже нецелесообразно. «Норникель» выделил 50 миллионов рублей для разработки проектно-сметной документации на строительство новых современных многоэтажных домов на существующих ростверках, а также на снос старых конструкций. Проектирование займет не меньше полугода, прохождение Госэкспертизы – еще два месяца, то есть ПСД на новые жилые объекты будет готова через восемь месяцев, к апрелю 2019 года.

Просмотров:183 Несмотря на радикальное решение, которое было принято на основании выводов по результатам обследования зданий, перспективы все же позитивные: на оставшихся ростверках будут построены новые современные дома.Напомним, в прошлом году администрация Норильска вместе с «Норникелем» приняла решение обследовать три корпуса недостроя на ул. 50 лет Октября, чтобы выяснить, можно ли их использовать. Был заключен контракт на проведение обследования конструкций фундамента и грунтов, работы велись на средства «Норникеля».Специалисты сделали вывод, что эти здания до фундамента не подлежат восстановлению и производить там какие-либо работы по сохранению несущей способности конструкций, панелей, лестничных клеток и лифтовых шахт нецелесообразно.Здания много лет простояли без консервации, кровельное покрытие отсутствовало, оконные блоки были открыты, отсюда и разрушения. Кроме того, дома строились в 1990-е годы, и проект не отвечает никаким современным требованиям. Более того, в домах этой серии квартиры преимущественно трех- и четырехкомнатные, которые не очень востребованы в нашем городе. Таким образом, проводить мероприятия по достройке и расширению проходов тоже нецелесообразно.«Норникель» выделил 50 миллионов рублей для разработки проектно-сметной документации на строительство новых современных многоэтажных домов на существующих ростверках, а также на снос старых конструкций.Проектирование займет не меньше полугода, прохождение Госэкспертизы – еще два месяца, то есть ПСД на новые жилые объекты будет готова через восемь месяцев, к апрелю 2019 года.