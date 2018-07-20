Фото новости:

День города

Служба новостей "Заполярной правды"    http://gazetazp.ru/lenta/
20 июля 2018, 10:21

Реализацию проекта «Енисейская Сибирь» обсудили в постоянном представительстве Красноярского края при правительстве Российской Федерации в Москве.


Совещание прошло под руководством заместителя председателя правительства Красноярского края – министра экономического развития и инвестиционной политики Красноярского края Сергея Верещагина. В его работе приняли участие представители крупных компаний: вице-президент по региональной политике и взаимодействию с органами власти и управления «РУСАЛа» Елена Безденежных, директор департамента федеральных и региональных программ «Норникеля» Андрей Грачев, заместитель управляющего делами «Роснефти» Вячеслав Карцев, заместитель директора департамента по связям с государственными органами «УК «Полюс» Станислав Комоско, вице-президент по взаимодействию с органами государственной власти и международному сотрудничеству «Нефтегазхолдинга» Рустам Кажаров, директор департамента по инвестициям «ТЭПК» Константин Белецкий, а также представители других компаний, включенных в реализацию проекта, сообщили в постоянном представителстве Красноярского края при президенте России.
Сергей Верещагин рассказал собравшимся о проводимой работе по реализации проекта, средняя оценочная стоимость которого на сегодняшний день приближается к 1 трлн рублей. На данном этапе работы предстоит сформировать паспорт проекта «Енисейская Сибирь», в который войдут финансово-экономическое обоснование и показатели эффективности, проекты документов о создании рабочей группы на уровне правительства Российской Федерации, план мероприятий по реализации проекта, меры государственной поддержки. Для решения поставленных задач и формирования паспорта «Енисейской Сибири» принято решение о создании в Москве проектной группы, которая будет непосредственно работать с компаниями-заявителями, инвесторами, федеральными органами государственной власти.
«Такой системный документ должен появиться достаточно скоро. До 15 августа 2018 года проект документа об утверждении инвестиционного проекта должен быть внесен в правительство Российской Федерации. Отвечает за эту задачу на федеральном уровне Министерство финансов Российской Федерации, - уточнил Сергей Верещагин. - Поэтому прошу до конца недели совместно с проектной группой отработать все вопросы и замечания, которые в настоящее время есть по проектам компаний-заявителей», - подчеркнул Сергей Верещагин.

Просмотров:172
Комментарии

Уважаемый посетитель, Вы зашли на сайт как незарегистрированный пользователь.
Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо войти на сайт под своим логином.

    Список новостей

 20 июля 2018 
16:32   В Норильске отремонтируют центр безопасности дорожного движения 15:34   «Норникель» стремится быть более «зеленым». Компания выпустила ежегодный отчет об устойчивом развитии за 2017 год
10:32   Волонтёры Арктического субботника приступили к уборке Диксона. 10:21   Реализацию проекта «Енисейская Сибирь» обсудили в постоянном представительстве Красноярского края при правительстве Российской Федерации в Москве.

 19 июля 2018 
19:06   Недостроенные три дома на ул. 50 лет Октября снесут. Фундаменты находятся в отличном состоянии, а вот железобетонные конструкции пришли в полную негодность. 18:49   В понедельник в Норильске начнется снос аварийного дома на Талнахской, 59. Движение транспорта по нечетной стороне улицы через перекресток Талнахская-Ленинградская будет прекращено.
18:33   До конца лета на базе Урванцева должен быть убран весь мусор. 18:18   Маткапитал за полмесяца.
17:43   До завершения работ на взлетно-посадочной полосе аэропорта Норильск остается совсем недолго. Рабочие закончили укладку бетона на третьей, заключительной части «взлетки». 17:41   Минфин принял решение снизить налог для самозанятых.
17:11   Сегодня в норильской детской больнице умерла девочка, пострадавшая в пожаре 6 июля. 16:57   Путин утвердил звание «Заслуженный журналист России».
16:55   Норильчанам, желающим принять участие в конкурсе «На привале» в рамках фестиваля северной ягоды-2018, самое время подавать заявки! 16:47   Банкам запретят наживаться на школьных обедах. Оплатить питание в столовых ученики смогут без комиссии.
16:33   Пассажиров, прилетающих в Норильск, встречает выставка рисунков юных художников. 15:52   Красноярские кардиохирурги спасли пациентку из Нового Уренгоя, проведя уникальную 12-часовую операцию.
15:32   В день памяти Владимира Высоцкого, 25 июля, норильчане соберутся у нового арт-объекта «Гитара» в талнахском сквере за КДЦ им В. Высоцкого. 15:04   «Тропой безопасности» прошли в окрестностях Норильска ребята из оздоровительных лагерей.
14:20   В воскресенье, 22 июля, норильчан ждет новый спектакль, поставленный в ритме «упорядоченного безумия» с элементами романтизма. 14:04   Коллективу ГСУ СК РФ по Красноярскому краю представили главного следователя Андрея Потапова.
13:12   Экс-министр здравоохранения Красноярского края Вадим Янин возглавил перинатальный центр вместо подследственного Андрея Павлова. 12:36   Обитатели Саяно-Шушенского заповедника воюют с фотоловушками.
12:02   Норильчан приглашают на второй фестиваль северной ягоды. Народные гулянья пройдут 28 и 29 июля. 11:32   В Норильске впервые прошел турнир по пляжному волейболу.

 18 июля 2018 
19:50   Причины быстрого износа дорожной разметки в Норильске выясняют сотрудники Красноярской специализированной испытательной лаборатории. 19:37   Норильские юнармейцы смогут поехать в Центр допризывной подготовки.
18:45   Глава Норильска Ринат Ахметчин провел выездное совещание, в ходе которого осмотрел реконструируемый детский сад по Бауманской, 21, и здание КЦСОН. 17:10   Новый УЗИ-аппарат и электрокардиограф появятся в детской поликлинике Норильска. Средства выделены из резервного фонда президента России.
16:05   В Норильске производитель северных деликатесов выпустил линейку продукции под брендом Универсиады-2019. 13:23   В предстоящую субботу, 21 июля, в НПР состоится авторалли «Большой приз Норильска».
11:02   Норильские полицейские провели акцию «Береги велосипед». 10:18   В Снежногорск срочно требуется старший менеджер по обслуживанию в отделение банка.
10:15   В Норильске пройдет бесплатное обучение для предпринимателей и некоммерческих организаций. 10:12   Футболисты МФК «Норилиский никель» прошли медосмотр в столичном центре.

 17 июля 2018 
18:35   Памятный маршрут, посвященный Почетному гражданину Норильска, полярному путешественнику и горноспасателю Василию Рыжкову, состоится 19 июля 17:13   Величина прожиточного минимума за второй квартал выросла для норильчан на 2,2%
16:43   «Подарошная» и норильские мастерицы помогли шестилетней норильчанке Милене Балобановой. 15:42   Норильскому приюту для бездомных животных срочно требуется забор!
14:42   Перебои радио и телетрансляции в Норильске продлятся 10 дней. 13:26   Норильчан приглашают поучаствовать в экологическом квесте на набережной озера Долгое.
13:12   День рождения вместе с Норильском отметило и Норильское производственное объединение пассажирского автотранспорта (НПОПАТ). 13:05   «Сгущенка», «Сливочки», «Сметанка» - не могут быть натуральными. Как правильно выбирать и на что обращать внимание?
12:24   Норильск и Таймыр разрабатывают совместную программу развития туризма. 11:57   Развитие оленеводства вывело Таймыр в группу лидеров по эффективности экономики.
11:32   Молодежный этнографический тур проходит по трем регионам Енисейской Сибири. Форум стартовал в Тыве, а завершится в Красноярском крае. 11:20   Выставка к юбилею Норильска в Петербурге покажет повседневную жизнь заполярного города.
11:12   Первая смена волонтеров Арктического субботника прибыла в Диксон.

 16 июля 2018 
18:49   Норильчане с ограниченными возможностями здоровья могут получить консультацию по вопросам получения высшего образования. 18:29   Сегодня в Норильск вернулись сто юных норильчан, отдыхавших в Анапе.
18:16   Продолжаются игры чемпионата Норильска по футболу. Неожиданно для многих в лидеры выбился «Металлист Сибири».




663300, Норильск, ул. Богдана Хмельницкого, 18, [Все телефоны и электронные адреса редакций]
Сайт зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Свидетельство о регистрации СМИ ПИ № ТУ24-00965 от 25.01.2016 г. Учредитель: МАУ "Информационный центр "Норильские новости".
Главный редактор сайта Алла Шуняева. При использовании материалов сайта гиперссылка на gazetazp.ru обязательна.
наверх