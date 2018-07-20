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20 июля 2018, 10:21



Реализацию проекта «Енисейская Сибирь» обсудили в постоянном представительстве Красноярского края при правительстве Российской Федерации в Москве.

Сергей Верещагин рассказал собравшимся о проводимой работе по реализации проекта, средняя оценочная стоимость которого на сегодняшний день приближается к 1 трлн рублей. На данном этапе работы предстоит сформировать паспорт проекта «Енисейская Сибирь», в который войдут финансово-экономическое обоснование и показатели эффективности, проекты документов о создании рабочей группы на уровне правительства Российской Федерации, план мероприятий по реализации проекта, меры государственной поддержки. Для решения поставленных задач и формирования паспорта «Енисейской Сибири» принято решение о создании в Москве проектной группы, которая будет непосредственно работать с компаниями-заявителями, инвесторами, федеральными органами государственной власти. «Такой системный документ должен появиться достаточно скоро. До 15 августа 2018 года проект документа об утверждении инвестиционного проекта должен быть внесен в правительство Российской Федерации. Отвечает за эту задачу на федеральном уровне Министерство финансов Российской Федерации, - уточнил Сергей Верещагин. - Поэтому прошу до конца недели совместно с проектной группой отработать все вопросы и замечания, которые в настоящее время есть по проектам компаний-заявителей», - подчеркнул Сергей Верещагин.

Просмотров:172 Совещание прошло под руководством заместителя председателя правительства Красноярского края – министра экономического развития и инвестиционной политики Красноярского края Сергея Верещагина. В его работе приняли участие представители крупных компаний: вице-президент по региональной политике и взаимодействию с органами власти и управления «РУСАЛа» Елена Безденежных, директор департамента федеральных и региональных программ «Норникеля» Андрей Грачев, заместитель управляющего делами «Роснефти» Вячеслав Карцев, заместитель директора департамента по связям с государственными органами «УК «Полюс» Станислав Комоско, вице-президент по взаимодействию с органами государственной власти и международному сотрудничеству «Нефтегазхолдинга» Рустам Кажаров, директор департамента по инвестициям «ТЭПК» Константин Белецкий, а также представители других компаний, включенных в реализацию проекта, сообщили в постоянном представителстве Красноярского края при президенте России.Сергей Верещагин рассказал собравшимся о проводимой работе по реализации проекта, средняя оценочная стоимость которого на сегодняшний день приближается к 1 трлн рублей. На данном этапе работы предстоит сформировать паспорт проекта «Енисейская Сибирь», в который войдут финансово-экономическое обоснование и показатели эффективности, проекты документов о создании рабочей группы на уровне правительства Российской Федерации, план мероприятий по реализации проекта, меры государственной поддержки. Для решения поставленных задач и формирования паспорта «Енисейской Сибири» принято решение о создании в Москве проектной группы, которая будет непосредственно работать с компаниями-заявителями, инвесторами, федеральными органами государственной власти.«Такой системный документ должен появиться достаточно скоро. До 15 августа 2018 года проект документа об утверждении инвестиционного проекта должен быть внесен в правительство Российской Федерации. Отвечает за эту задачу на федеральном уровне Министерство финансов Российской Федерации, - уточнил Сергей Верещагин. - Поэтому прошу до конца недели совместно с проектной группой отработать все вопросы и замечания, которые в настоящее время есть по проектам компаний-заявителей», - подчеркнул Сергей Верещагин.