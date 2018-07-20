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20 июля 2018, 10:32



Волонтёры Арктического субботника приступили к уборке Диксона.

Ребята очищают территорию от различного мусора, разбирают заброшенные инженерные сооружения, некапитальные строения, большие конструкции распиливаются. Помогают им в этом спасатели управления по делам ГО и ЧС администрации муниципального района, которые, в том числе, пристально следят за безопасностью студентов. В ходе экологического субботника тяжелый строительный мусор будет складирован на площадке для хранения твёрдых бытовых отходов для дальнейшей утилизации, легкий мусор сжигается. Ранее места для уборки территории Диксона в рамках Арктического субботника были определены на выездном совещании при главе Таймыра Сергее Ткаченко. В нем также приняли участие заместитель главы муниципального района по вопросам развития инфраструктуры и завоза топливно-энергетических ресурсов Сергей Шаронов, глава городского поселения Диксон Павел Краус, председатель Диксонского городского Совета депутатов Александр Сергеев, начальник управления по делам ГО и ЧС администрации муниципального района Андрей Шопин, руководитель сводного экологического отряда Дмитрий Жбанчиков, сообщили в пресс-службе Таймырского муниципального района.

Просмотров:165 Первым участком фронта работ для волонтеров добровольческого экологического проекта «Арктический субботник» определено подножье обелиска защитникам Диксона – морякам-североморцам и бойцам народного ополчения.Ребята очищают территорию от различного мусора, разбирают заброшенные инженерные сооружения, некапитальные строения, большие конструкции распиливаются. Помогают им в этом спасатели управления по делам ГО и ЧС администрации муниципального района, которые, в том числе, пристально следят за безопасностью студентов.В ходе экологического субботника тяжелый строительный мусор будет складирован на площадке для хранения твёрдых бытовых отходов для дальнейшей утилизации, легкий мусор сжигается.Ранее места для уборки территории Диксона в рамках Арктического субботника были определены на выездном совещании при главе Таймыра Сергее Ткаченко. В нем также приняли участие заместитель главы муниципального района по вопросам развития инфраструктуры и завоза топливно-энергетических ресурсов Сергей Шаронов, глава городского поселения Диксон Павел Краус, председатель Диксонского городского Совета депутатов Александр Сергеев, начальник управления по делам ГО и ЧС администрации муниципального района Андрей Шопин, руководитель сводного экологического отряда Дмитрий Жбанчиков, сообщили в пресс-службе Таймырского муниципального района.