Служба новостей "Заполярной правды" http://gazetazp.ru/lenta/

20 июля 2018, 15:34



«Норникель» стремится быть более «зеленым». Компания выпустила ежегодный отчет об устойчивом развитии за 2017 год

В 2017 г. «Норникелю» удалось добиться улучшения показателей в области охраны труда и промышленной безопасности. В 2017 г. показатель производственного травматизма снизился на 45% по сравнению с предыдущим годом, а коэффициент травматизма с потерей рабочего времени (LTIFR) составил 0,43 на один миллион человеко-часов. Количество несчастных случаев со смертельным исходом на производственных площадках компании сократилось почти вдвое — с 13 случаев в 2016 г. до 7 в 2017 г. Компания продолжила плановую реализацию комплексной экологической программы. Первый этап программы успешно завершен: Никелевый завод в Норильске полностью остановлен, работы по масштабной реконфигурации производства, в том числе по модернизации и расширению существующих перерабатывающих мощностей, закончены. С момента полной остановки Никелевого завода в 2016 г. выбросы диоксида серы в селитебной зоне Норильска сократились на 30–35%. Основу второго этапа экологической программы составляет «Серный проект» в Заполярном филиале, направленный на снижение выбросов SO2 на 75% к 2023 г. В 2017 г. после проведения многочисленных технических исследований компания выбрала для «Серного проекта» оптимальную технологию, предполагающую строительство установок по улавливанию диоксида серы и производство серной кислоты с ее последующей нейтрализацией известняком и получением гипса. Проект также включает установку нового оборудования на Надеждинском металлургическом заводе и модернизацию Медного завода. Капитальные вложения в «Серный проект» до 2022 г. составят порядка 150 млрд руб. На предприятиях Кольской ГМК планируется оптимизация плавильных мощностей, что должно привести к сокращению выбросов диоксида серы на 50% уже в 2019 г. С 2013 по 2017 гг. суммарные выбросы загрязняющих веществ в атмосферу снизились на 12%, рассеивание загрязняющих веществ уменьшилось на 21%, а водопотребление — на 16%. В 2017 г. суммарные выбросы загрязняющих веществ в атмосферу сократились на 4,6% к предыдущему году, в том числе были уменьшены выбросы SO2 и твердых веществ на 5% и 2,1% соответственно. Потребление воды в 2017 г. стало меньше на 8,3% по сравнению с 2016 г., при этом сброс сточных вод увеличился на 2,8%, что связано с неравномерностью годового уровня естественного водопритока шахтных вод. В 2017 г. компания начала пусконаладку под нагрузкой на Быстринском горно-обогатительном комбинате в Забайкальском крае. Предприятие считается одним из самых экологически безопасных во всей России. На комбинате используются новые технологии, обеспечивающие устойчивый рост производства без вреда для окружающей среды. Быстринский проект также способствует созданию новых рабочих мест для квалифицированных кадров, дальнейшему улучшению инвестиционного климата в регионе и его устойчивому развитию. Новые технологии переработки и современное оборудование, используемые Кольской ГМК, дочерним предприятием группы в Мурманской области, обеспечили значительное сокращение выбросов загрязняющих веществ в атмосферу на Кольском полуострове. В 2017 г. выбросы диоксида серы уменьшились на 8,3% по сравнению с предыдущим годом. Кроме того, в прошедшем году Кольская ГМК впервые прошла аудит на предмет соответствия требованиям, сформулированным в рамках инициативы «Вместе к устойчивому развитию» (Together for Sustainability, TfS). Аналогичную проверку прошли также Заполярный филиал и завод Norilsk Nickel Harjavalta в Финляндии, что подтверждает высокую степень ответственности предприятий «Норникеля» в сфере охраны труда и защиты окружающей среды. В 2017 г. компания увеличила объем поддержки, оказываемой местным сообществам. Расходы на программы социальной направленности, благотворительность и развитие социальной инфраструктуры составили 25 979 млн руб. «Норникель» запустил ряд новых крупных проектов в регионах присутствия, в том числе программы в сфере благоустройства городской инфраструктуры и развития образования, культуры и социального предпринимательства. В 2017 г. были сформулированы новые стратегии и принципы в сфере экологии, социальной ответственности и корпоративного управления (ESG), которые легли в основу соответствующих внутренних документов компании, утвержденных советом директоров. В частности, речь идет о стратегии в области промышленной безопасности и охраны труда, Экологической политике, Политике о сохранении биологического разнообразия, Кадровой программе равных возможностей, Политике по условиям труда, Политике в области антикоррупционной деятельности, Политике в отношении прав коренных народов и т. д. Включение вопросов ESG в компетенцию комитета совета директоров по аудиту повлекло за собой его переименование в комитет по аудиту и устойчивому развитию. Кроме того, на сайте компании появился раздел «ESG стратегия», в котором приводится подробная информация по экологическому менеджменту, социальной политике и корпоративному управлению. Усилия компании, направленные на улучшение показателей в области ESG, были высоко оценены ведущими независимыми рейтинговыми агентствами. Так, агентство MSCI ESG Research повысило рейтинг компании по ESG с уровня «CCC» до «B», что связано с успешной реализацией проектов по снижению объема вредных выбросов и отходов за счет модернизации оборудования и вывода из эксплуатации устаревших производств. Агентство Sustainalytics в 2017 г. повысило оценку компании до 58 баллов (из 100). Годом ранее она составила 46 баллов.

Просмотров:71 Президент «Норникеля» Владимир Потанин прокомментировал результаты, достигнутые компанией в области корпоративной социальной ответственности: «Прошедший год был отмечен для нас значительными успехами в области устойчивого развития: компания продолжила совершенствовать свои показатели в сфере охраны труда и промышленной безопасности и завершила первый этап экологической программы. Кроме того, мы приняли новую долгосрочную стратегию развития, которая ставит перед компанией амбициозные цели. Нам уже удалось добиться существенного снижения выбросов диоксида серы в Норильске, а в прошлом году был утвержден «Серный проект», реализация которого должна привести к дальнейшему существенному сокращению выбросов в Заполярном филиале, крупнейшем из наших производственных подразделений. 