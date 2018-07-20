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20 июля 2018, 16:32



В Норильске отремонтируют центр безопасности дорожного движения

Во время посещения нашего города общественник обратил внимание на техническое и бытовое состояние Центра, в котором ежегодно обучаются правилам безопасного движения тысячи норильчан, в том числе школьники. Валерий Иванович написал обращение главе г. Норильска с просьбой рассмотреть возможность ремонта здания в ближайшие годы. В настоящее время руководители города проинформировали Васильева о начале первого этапа реконструкции, о готовности проектно-сметной документации, а также о том, что средства на проведение ремонта уже заложены в бюджет. «Считаю, что обучение граждан правилам дорожного движения позволит реально улучшить обстановку на улицах города и снизить детский дорожный травматизм. Норильский центр является одним из немногих подобных учреждений в России и поэтому его внешний и внутренний вид должны соответствовать его уникальности», - подчеркнул председатель Совета.

Просмотров:137 «Норильский центр безопасности дорожного движения» будет отремонтирован благодаря инициативе председателя Общественного совета при ГУ МВД по краю Валерия Васильева, сообщает пресс-служба ОМВД РФ по г. Норильску.Во время посещения нашего города общественник обратил внимание на техническое и бытовое состояние Центра, в котором ежегодно обучаются правилам безопасного движения тысячи норильчан, в том числе школьники.Валерий Иванович написал обращение главе г. Норильска с просьбой рассмотреть возможность ремонта здания в ближайшие годы.В настоящее время руководители города проинформировали Васильева о начале первого этапа реконструкции, о готовности проектно-сметной документации, а также о том, что средства на проведение ремонта уже заложены в бюджет.«Считаю, что обучение граждан правилам дорожного движения позволит реально улучшить обстановку на улицах города и снизить детский дорожный травматизм. Норильский центр является одним из немногих подобных учреждений в России и поэтому его внешний и внутренний вид должны соответствовать его уникальности», - подчеркнул председатель Совета.