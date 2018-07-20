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Сегодня: Понедельник, 21 сентября 2015 г.
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18:01 Почти полмиллиона молоди осетра выпустили в Енисей. Проект восполнения биоресурсов реализует компания Норникель
17:04 Законопроект о повышении пенсионного возраста прошёл I чтение
16:32 В Норильске отремонтируют центр безопасности дорожного движения
15:34 «Норникель» стремится быть более «зеленым». Компания выпустила ежегодный отчет об устойчивом развитии за 2017 год
10:32 Волонтёры Арктического субботника приступили к уборке Диксона.
10:21 Реализацию проекта «Енисейская Сибирь» обсудили в постоянном представительстве Красноярского края при правительстве Российской Федерации в Москве.
19:06 Недостроенные три дома на ул. 50 лет Октября снесут. Фундаменты находятся в отличном состоянии, а вот железобетонные конструкции пришли в полную негодность.
18:49 В понедельник в Норильске начнется снос аварийного дома на Талнахской, 59. Движение транспорта по нечетной стороне улицы через перекресток Талнахская-Ленинградская будет прекращено.
18:33 До конца лета на базе Урванцева должен быть убран весь мусор.
18:18 Маткапитал за полмесяца.
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