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20 июля 2018, 18:01



Почти полмиллиона молоди осетра выпустили в Енисей. Проект восполнения биоресурсов реализует компания Норникель

Работы, направленные на инкубацию и последующий выпуск молоди ценных пород рыб в водные объекты с целью их воспроизводства Заполярный филиал «Норникеля» ведет на протяжении многих лет. Выращивание ценных пород рыб, в том числе занесенных в Красную книгу, осуществляется на производственных мощностях специализированной организации с последующим выпуском молоди в водные объекты. Напомним, в 2017 году Компания выпустила 300 тыс. штук сибирского осетра в реку Енисей на общую сумму 27,6 млн. руб. В целом Компания планирует выпустить в водные объекты Красноярского края до 900 тыс. единиц осетра на общую сумму свыше 90 млн. руб.

Просмотров:134 475 тыс. сибирского осетра на общую сумму 45 млн. руб. выпущено в Енисей.Работы, направленные на инкубацию и последующий выпуск молоди ценных пород рыб в водные объекты с целью их воспроизводства Заполярный филиал «Норникеля» ведет на протяжении многих лет.Выращивание ценных пород рыб, в том числе занесенных в Красную книгу, осуществляется на производственных мощностях специализированной организации с последующим выпуском молоди в водные объекты.Напомним, в 2017 году Компания выпустила 300 тыс. штук сибирского осетра в реку Енисей на общую сумму 27,6 млн. руб. В целом Компания планирует выпустить в водные объекты Красноярского края до 900 тыс. единиц осетра на общую сумму свыше 90 млн. руб.