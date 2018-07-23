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23 июля 2018, 11:38



МФК «Норильский никель» арендовал екатеринбуржца Герасимова.

Максим Герасимов, игрок МФК «Норильский никель»: «Над поступившим предложением долго не думал - согласился сразу. Поэтому рад находиться в этой команде и постараюсь помочь завоевать место как можно выше! Думаю, сезон должен получиться успешным, так как в МФК «Норильский никель» собралась очень хорошая команда. Мы будем стремиться к тому, чтобы побеждать в каждом матче!».

Просмотров:231 Мини-футбольный клуб «Норильский никель» взял в аренду Максима Герасимова. 23-летний футболист в прошедшем сезоне провёл 33 игры и отметился 11 голами в составе екатеринбургской «Синары». В МФК «Норильский никель» Герасимов будет выступать под 17-м номером, сообщил пресс-атташе МФК «Норильский никель» Андрей Деганов.Максим Герасимов, игрок МФК «Норильский никель»: «Над поступившим предложением долго не думал - согласился сразу. Поэтому рад находиться в этой команде и постараюсь помочь завоевать место как можно выше! Думаю, сезон должен получиться успешным, так как в МФК «Норильский никель» собралась очень хорошая команда. Мы будем стремиться к тому, чтобы побеждать в каждом матче!».