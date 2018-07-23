Служба новостей "Заполярной правды" http://gazetazp.ru/lenta/

23 июля 2018, 12:02



С сегодняшнего дня в Норильске начали снос аварийного дома на Талнахской, 59. В связи с этим движение транспорта скорректировано.

Городской автотранспорт выполняет объезд участка демонтажных работ по улицам Ленинградской - Лауреатов – Московской и далее снова следует по Талнахской. Для горожан обустроены временные остановочные пункты возле домов по Ленинградской, 22, и Талнахской, 41.

Просмотров:248 С 23 июля по 16 сентября 2018 года из-за сноса аварийного дома на Талнахской, 59, движение транспорта временно прекращено по нечетной стороне улицы Талнахской от пересечения с Ленинградской до дома № 57.Городской автотранспорт выполняет объезд участка демонтажных работ по улицам Ленинградской - Лауреатов – Московской и далее снова следует по Талнахской. Для горожан обустроены временные остановочные пункты возле домов по Ленинградской, 22, и Талнахской, 41.