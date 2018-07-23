Служба новостей "Заполярной правды" http://gazetazp.ru/lenta/

23 июля 2018, 13:04



Соревнования по технике водного туризма «Гладкая вода» прошли на выходных в Норильске на озере Долгом.

В этом году на гладкую воду Долгого вышли около 20 экипажей. Состязались между собой в прохождении водной трассы на байдарках мужские и смешанные двойки. В результате в обеих номинациях первые места заняла команда «Тритон». Также на "Гладкой воде" прошло награждение участников слета «Хараелах», победивших в общекомандном зачете. Места распределились следующим образом: 1-е место - команда «Надежда», 2-е место – «Пионеры», 3-е место – «Самовары». (фото А. Иссакова)

Просмотров:238 «Гладкая вода» - традиционные состязания, организуемые клубом туристов «Таймыр». Но в этом году, в отличие от предыдущих лет, соревнования провели не до турслета «Хараелах», а после него. Как отметил председатель федерации спортивного туризма Леонид Соломаха, это позволило привлечь на мероприятие больше участников.В этом году на гладкую воду Долгого вышли около 20 экипажей. Состязались между собой в прохождении водной трассы на байдарках мужские и смешанные двойки. В результате в обеих номинациях первые места заняла команда «Тритон». Также на "Гладкой воде" прошло награждение участников слета «Хараелах», победивших в общекомандном зачете. Места распределились следующим образом: 1-е место - команда «Надежда», 2-е место – «Пионеры», 3-е место – «Самовары».(фото А. Иссакова)