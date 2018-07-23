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23 июля 2018, 14:09



Норильчан просят быть осторожнее: в окрестностях Талнаха неоднократно видели медведей.

Выход зверей в тундровой зоне к избушкам норильчан с полным их разгромом - еще более частое явление. Как сообщили «Заполярной правде» в аварийно-спасательном отряде экстренного реагирования, к ним обращений граждан с жалобами на нападения животных не поступало. Но на справке-автомат управление по делам ГО и ЧС разместило информацию с предупреждением об опасности и просьбой соблюдать осторожность при выходе в тундровую зону.

Просмотров:247 Появление медведей около Норильска - не редкость, чаще всего их привлекают мусорные баки и несанкционированные свалки. В соцсетях за эти выходные дважды появлялись видеосообщения о таких встречах вблизи города: в районе Красных Камней и на автодороге Норильск - Талнах (ближе к Талнаху).Выход зверей в тундровой зоне к избушкам норильчан с полным их разгромом - еще более частое явление. Как сообщили «Заполярной правде» в аварийно-спасательном отряде экстренного реагирования, к ним обращений граждан с жалобами на нападения животных не поступало. Но на справке-автомат управление по делам ГО и ЧС разместило информацию с предупреждением об опасности и просьбой соблюдать осторожность при выходе в тундровую зону.