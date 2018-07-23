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23 июля 2018, 14:44



От Талнаха до Кайеркана. В Большом Норильске прошло традиционное авторалли.

На этот раз в заезде приняли участие десять экипажей (четыре в категории «Инвалиды» и шесть – в категории «Автолюбители»). Участники соревновались в два этапа, первый из которых прошел на закрытой площадке Норильского центра безопасного движения с преодолением различных упражнений. Второй этап подразумевал легенду, следуя которой экипажи выдвинулись по маршруту – Талнах, Центральный район, НМЗ, Кайеркан, отмечаясь на контрольных отсечках и пунктах. «Состязания прошли весьма удачно и позитивно, все мы остались довольны. В этом году было больше участников – десять вместо прошлогодних восьми. Самое главное для нас – безопасность, поэтому, конечно же, перед стартом все автомобили прошли обязательный техосмотр в присутствии сотрудника ГИБДД», - отметил главный судья авторалли Александр Лылов. Победителями авторалли стали Елена и Сергей Клиницкие в категории «Инвалиды» и Марат Темиров и Иван Диль в категории «Автолюбители».

Просмотров:296 Организаторами соревнований, которые впервые состоялись в 2001 году, выступило норильское общество инвалидов при поддержке управления по спорту администрации города, Заполярного филиала «Норникеля» и Норильского центра безопасности движения. Постоянный спонсор авторалли – ИП Мотожанец В. А.На этот раз в заезде приняли участие десять экипажей (четыре в категории «Инвалиды» и шесть – в категории «Автолюбители»). Участники соревновались в два этапа, первый из которых прошел на закрытой площадке Норильского центра безопасного движения с преодолением различных упражнений. Второй этап подразумевал легенду, следуя которой экипажи выдвинулись по маршруту – Талнах, Центральный район, НМЗ, Кайеркан, отмечаясь на контрольных отсечках и пунктах.«Состязания прошли весьма удачно и позитивно, все мы остались довольны. В этом году было больше участников – десять вместо прошлогодних восьми. Самое главное для нас – безопасность, поэтому, конечно же, перед стартом все автомобили прошли обязательный техосмотр в присутствии сотрудника ГИБДД», - отметил главный судья авторалли Александр Лылов.Победителями авторалли стали Елена и Сергей Клиницкие в категории «Инвалиды» и Марат Темиров и Иван Диль в категории «Автолюбители».