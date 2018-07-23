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23 июля 2018, 15:18



Норильские госавтоинспекторы провели акцию «Пристегнись!».

В ходе мероприятия госавтоинспекторы объясняли участникам движения, что ремни безопасности обязательны для использования как водителями, так и всеми пассажирами; проводили профилактические беседы, призывали пристегиваться ремнями безопасности и в обязательном порядке соблюдать правила перевозки детей в салоне автомобиля. Сотрудники ГИБДД акцентировали внимание на правилах перевозки детей и напомнили, что пассажиры младше семи лет обязательно должны находиться в салоне автомобиля в детском удерживающем устройстве, соответствующем росту и весу ребенка. Детей в возрасте от семи до 11 лет (включительно) можно перевозить на заднем сиденье автомобиля без автокресла, но обязательно пристегивать ремнем безопасности.

Просмотров:196 Профилактическая акция «Пристегнись!» проводится в целях предупреждения ДТП с участием пассажиров автотранспорта, сообщили в пресс-службе ОМВД РФ по г. Норильску.В ходе мероприятия госавтоинспекторы объясняли участникам движения, что ремни безопасности обязательны для использования как водителями, так и всеми пассажирами; проводили профилактические беседы, призывали пристегиваться ремнями безопасности и в обязательном порядке соблюдать правила перевозки детей в салоне автомобиля. Сотрудники ГИБДД акцентировали внимание на правилах перевозки детей и напомнили, что пассажиры младше семи лет обязательно должны находиться в салоне автомобиля в детском удерживающем устройстве, соответствующем росту и весу ребенка. Детей в возрасте от семи до 11 лет (включительно) можно перевозить на заднем сиденье автомобиля без автокресла, но обязательно пристегивать ремнем безопасности.