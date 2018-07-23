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23 июля 2018, 15:53



Благотворительный фестиваль «Заварка» объединил порядка четырех тысяч жителей Большоно Норильска, чтобы помочь четырехлетнему Максиму Пономареву и шестилетней Милене Балобановой.

В этом году у «Заварки фест» два благополучателя - шестилетняя Милена Балобанова и четырехлетний Максим Пономарев. Милене и Максиму на двоих необходимо 398 тысяч рублей на оплату курсов реабилитации: 240 тысяч рублей стоит курс реабилитации для Максима и 158 тысяч для Милены. И у Милены, и Максима одно заболевание - ДЦП, которое у детей различается степенью тяжести. Вместе со своими мамами они борются за свое здоровье и успешную социализацию. В субботу, 21 июля, с 15 до 20 часов живой звук от норильских рок-групп Сity A, Zippers, «Нет идей», Plombeer, The Sibeerians зазывал гостей на площадь Горняков. Здесь уже расположилось 12 видов мототехники: мотоциклов и карт, 13 тюнингованных спортивных авто, а на различных площадках работало порядка 200 мастеров и представителей различных общественных организаций. Катали и веселили детвору два ослика. Кроме того, пришедшие на «Заварку фест» могли оценить выставку оружия, посмотреть на показательные выступления спортсменов кендо, увидеть выставку кошек, посетить ярмарку изделий ручной работы и приобрести себе и своим близким эксклюзивные подарки, продегустировать сладости и вкусности, побывать на мастер-классе по цветоводству, выбрать наряд в благотворительном «Сундуке» и многое другое. В ходе фестиваля было собрано 134 тысячи 542 рубля, а сборы на сайте благотворительного фонда «69 параллель», ярмарка «Подарошная» и благотворительный «Сундук» добавили в копилку еще 78 тысяч рублей. На сегодняшний день осталось набрать 185 тысяч 458 рублей. Максим уже проходит курс реабилитации в одном из центров города Пензы, а в ближайшие дни в этот же центр приедет и Милена. Детей и их мам объединили и сдружили общие проблемы, и теперь они дружат семьями и всячески поддерживают друг друга. Все, кто хочет помочь ребятишкам и их семьям, могут сделать это через сайт благотворительного фонда «69 параллель» - http://bf69.ru/, здесь можно найти информацию о подопечных фонда и, нажав на кнопку под анкетой «помочь сейчас», перевести средства для конкретного ребенка. А можно внести пожертвование в благотворительном фримаркете «Сундук».

Просмотров:181 Идея проведения фестиваля в новом и необычном для Норильска формате принадлежит благотворительном фонду «69 параллель» и байк-клубу «Полярные волки». В этом году «Заварка фест» прошел уже во второй раз. Мероприятие по традиции развернулось в Талнахе, на площади Горняков. В прошлом, 2017 году на дебюте фестиваля в нем приняли участие три тысячи норильчан, которые помогали собрать средства на реабилитацию Максиму Пономареву (диагноз ДЦП).В этом году у «Заварки фест» два благополучателя - шестилетняя Милена Балобанова и четырехлетний Максим Пономарев. Милене и Максиму на двоих необходимо 398 тысяч рублей на оплату курсов реабилитации: 240 тысяч рублей стоит курс реабилитации для Максима и 158 тысяч для Милены. И у Милены, и Максима одно заболевание - ДЦП, которое у детей различается степенью тяжести. Вместе со своими мамами они борются за свое здоровье и успешную социализацию.В субботу, 21 июля, с 15 до 20 часов живой звук от норильских рок-групп Сity A, Zippers, «Нет идей», Plombeer, The Sibeerians зазывал гостей на площадь Горняков. Здесь уже расположилось 12 видов мототехники: мотоциклов и карт, 13 тюнингованных спортивных авто, а на различных площадках работало порядка 200 мастеров и представителей различных общественных организаций. Катали и веселили детвору два ослика. Кроме того, пришедшие на «Заварку фест» могли оценить выставку оружия, посмотреть на показательные выступления спортсменов кендо, увидеть выставку кошек, посетить ярмарку изделий ручной работы и приобрести себе и своим близким эксклюзивные подарки, продегустировать сладости и вкусности, побывать на мастер-классе по цветоводству, выбрать наряд в благотворительном «Сундуке» и многое другое.В ходе фестиваля было собрано 134 тысячи 542 рубля, а сборы на сайте благотворительного фонда «69 параллель», ярмарка «Подарошная» и благотворительный «Сундук» добавили в копилку еще 78 тысяч рублей. На сегодняшний день осталось набрать 185 тысяч 458 рублей. Максим уже проходит курс реабилитации в одном из центров города Пензы, а в ближайшие дни в этот же центр приедет и Милена. Детей и их мам объединили и сдружили общие проблемы, и теперь они дружат семьями и всячески поддерживают друг друга.Все, кто хочет помочь ребятишкам и их семьям, могут сделать это через сайт благотворительного фонда «69 параллель» - http://bf69.ru/, здесь можно найти информацию о подопечных фонда и, нажав на кнопку под анкетой «помочь сейчас», перевести средства для конкретного ребенка. А можно внести пожертвование в благотворительном фримаркете «Сундук».