Служба новостей "Заполярной правды" http://gazetazp.ru/lenta/

23 июля 2018, 15:59



Авиакомпания NordStar расширяет программу дополнительных рейсов из Норильска в Сургут.

Напомним, дополнительные рейсы Норильск - Сургут - Норильск были введены авиакомпанией NordStar ввиду высокого спроса на авиаперевозки из Норильска в период реконструкции взлетно-посадочной полосы аэропорта, совпадающий с периодом массового выезда жителей Норильского промышленного района к местам летнего отдыха. Открытие данного направления позволило обеспечить дополнительные возможности для авиаперелетов норильчан к местам летнего отпуска. Рейсы по маршруту Норильск - Сургут - Норильск продолжат выполняться на воздушном судне ATR 72 по договору фрахта с авиакомпанией Utair. На каждом рейсе совершить полет из Норильска в Сургут и обратно смогут до 70 пассажиров. Норма провоза багажа составит 20 кг на одного пассажира. Время в полете - три часа. Стоимость билетов из Норильска в Сургут, как и на направлениях Норильск - Москва - Норильск, Норильск - Красноярск - Норильск, является фиксированной и составляет 10 950 рублей. Билеты на рейс Норильск - Сургут - Норильск можно приобрести на сайте авиакомпании NordStar www.nordstar.ru, а также в билетных агентствах. Пассажиры, прибывающие в аэропорт Сургут, смогут самостоятельно продолжить перелет по широкой сети маршрутов из аэропорта Сургут в другие регионы России. Кроме того, для пассажиров, которые будут следовать через Сургут в Москву и обратно рейсами авиакомпании Utair, будет действовать специальный тариф. Билеты на рейсы из Сургута в Москву и обратно доступны к оформлению в билетных агентствах. Дополнительные рейсы по направлению Норильск - Сургут - Норильск возобновятся в середине августа и будут также выполняться в период с 15 августа по 15 сентября для обеспечения дополнительной возможности возвращения в Норильск перед началом учебного года и делового сезона.

Просмотров:244 Первый этап программы продлен до 31 июля 2018 года. Рейсы продолжат выполняться с частотой пять раз в неделю с понедельника по пятницу. Второй этап программы, как и было запланировано, начнется с 15 августа.Напомним, дополнительные рейсы Норильск - Сургут - Норильск были введены авиакомпанией NordStar ввиду высокого спроса на авиаперевозки из Норильска в период реконструкции взлетно-посадочной полосы аэропорта, совпадающий с периодом массового выезда жителей Норильского промышленного района к местам летнего отдыха. Открытие данного направления позволило обеспечить дополнительные возможности для авиаперелетов норильчан к местам летнего отпуска.Рейсы по маршруту Норильск - Сургут - Норильск продолжат выполняться на воздушном судне ATR 72 по договору фрахта с авиакомпанией Utair. На каждом рейсе совершить полет из Норильска в Сургут и обратно смогут до 70 пассажиров. Норма провоза багажа составит 20 кг на одного пассажира. Время в полете - три часа.Стоимость билетов из Норильска в Сургут, как и на направлениях Норильск - Москва - Норильск, Норильск - Красноярск - Норильск, является фиксированной и составляет 10 950 рублей. Билеты на рейс Норильск - Сургут - Норильск можно приобрести на сайте авиакомпании NordStar www.nordstar.ru, а также в билетных агентствах.Пассажиры, прибывающие в аэропорт Сургут, смогут самостоятельно продолжить перелет по широкой сети маршрутов из аэропорта Сургут в другие регионы России. Кроме того, для пассажиров, которые будут следовать через Сургут в Москву и обратно рейсами авиакомпании Utair, будет действовать специальный тариф. Билеты на рейсы из Сургута в Москву и обратно доступны к оформлению в билетных агентствах.Дополнительные рейсы по направлению Норильск - Сургут - Норильск возобновятся в середине августа и будут также выполняться в период с 15 августа по 15 сентября для обеспечения дополнительной возможности возвращения в Норильск перед началом учебного года и делового сезона.