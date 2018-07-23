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23 июля 2018, 16:06



Более 400 норильчан протестировались на ВИЧ-инфекцию в рамках Всероссийской акции «Россия, тестируйся!».

Из всех обследованных положительных тестов на ВИЧ получено 17, то есть 4,1%. Из числа инфицированных: - только ВИЧ: 3 мужчины, 6 женщин, всего 9; - сочетанная инфекция ВИЧ+HCV - 3 мужчины, 5 женщин, всего 8 человек. На гепатит обследовались 340 человек. Положительных результатов получено 20 человек, то есть 5,9%. Из них: - только гепатит: 7 мужчин, 5 женщин - всего 12 человек - сочетанная инфекция: 8 человек (3 мужчины и 5 женщин) На сифилис положительных результатов не было – обследовано было 50 тестов.

Просмотров:183 Всего в ходе акции на ВИЧ-инфекцию протестировалось 419 человек, из них: 210 мужчин, 209 женщин.Из всех обследованных положительных тестов на ВИЧ получено 17, то есть 4,1%.Из числа инфицированных:- только ВИЧ: 3 мужчины, 6 женщин, всего 9;- сочетанная инфекция ВИЧ+HCV - 3 мужчины, 5 женщин, всего 8 человек.На гепатит обследовались 340 человек. Положительных результатов получено 20 человек, то есть 5,9%. Из них:- только гепатит: 7 мужчин, 5 женщин - всего 12 человек- сочетанная инфекция: 8 человек (3 мужчины и 5 женщин)На сифилис положительных результатов не было – обследовано было 50 тестов.