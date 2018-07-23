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23 июля 2018, 16:46



Здание первого норильского приюта для бездомных животных украсит граффити.

После того, как были получены необходимые согласования от управления архитектуры, а активисты норильского Молодежного центра дождались по большой реке краску для рисования, они в минувшие выходные приступили к воплощению идеи в жизнь. Закончить роспись планируют до конца июля. Стоит добавить, что здание приюта - одно из шести, выбранных жителями Большого Норильска путем общего голосования для преображения этим летом.

Просмотров:202 Идея украсить здание приюта для бездомных животных принадлежит Маргарите Соколовской, руководителю проекта Color city. Маргарита написала проект, подала заявку на участие в благотворительной программе «Норникеля» «Мир новых возможностей» и выиграла грант. Художница Дарья Утробина разработала эскиз граффити, который пока держится в секрете.После того, как были получены необходимые согласования от управления архитектуры, а активисты норильского Молодежного центра дождались по большой реке краску для рисования, они в минувшие выходные приступили к воплощению идеи в жизнь. Закончить роспись планируют до конца июля.Стоит добавить, что здание приюта - одно из шести, выбранных жителями Большого Норильска путем общего голосования для преображения этим летом.