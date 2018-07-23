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Сегодня: Понедельник, 21 сентября 2015 г.
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18:37 Таймырцы приняли участие в Международном этнофестивале «Ридду Ридду» в Норвегии.
18:32 Епископ Норильский и Туруханский Агафангел с 21 по 27 июля посетит православные приходы Таймыра.
17:55 В пробе воды из Енисея обнаружено высокое содержание ионов меди.
17:22 В Норильске центральное отделение Почты России и пункт выдачи заказов на Ленинском, 35, закрыли по решению суда. Причина - посылка с ртутью.
16:46 Здание первого норильского приюта для бездомных животных украсит граффити.
16:06 Более 400 норильчан протестировались на ВИЧ-инфекцию в рамках Всероссийской акции «Россия, тестируйся!».
15:59 Авиакомпания NordStar расширяет программу дополнительных рейсов из Норильска в Сургут.
15:53 Благотворительный фестиваль «Заварка» объединил порядка четырех тысяч жителей Большоно Норильска, чтобы помочь четырехлетнему Максиму Пономареву и шестилетней Милене Балобановой.
15:18 Норильские госавтоинспекторы провели акцию «Пристегнись!».
14:44 От Талнаха до Кайеркана. В Большом Норильске прошло традиционное авторалли.
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