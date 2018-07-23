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23 июля 2018, 17:22



В Норильске центральное отделение Почты России и пункт выдачи заказов на Ленинском, 35, закрыли по решению суда. Причина - посылка с ртутью.

Сейчас угрозы здоровью людей никакой нет, сообщили в службе ГО и ЧС Норильска. Однако за нарушение законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения придется ответить Почте России. В свою очередь почта обратилась в правоохранительные органы с тем, чтобы найти отправителя опасной посылки и привлечь его к ответственности. Известно, что посылка отправлена из Москвы. Правоохранители могут расследовать это дело по части первой статьи 234 Уголовного кодекса РФ «Незаконный оборот сильнодействующих или ядовитых веществ в целях сбыта». Еще одна опасная ситуация сложилась в доме на проезде Солнечный, 10. Дом находится в ведении УК «Нордсервис». Там в теплоцентре обнаружили разлив ртути. «Все изъято, - прокомментировал ситуацию начальник ГО и ЧС Андрей Магеров. Остались вторичные явления - пары. Дом находится под наблюдением контролирующих органов. Необходимости эвакуации людей нет».

Просмотров:271 Процессуальное решение о необходимости прекращения деятельности вынес Роспотребнадзор, это же ведомство обратилось с иском в суд. Посылка, из которой вытекала ртуть, была обнаружена сотрудниками центрального отделения Почты в Норильске. Для демеркуризации (удаление ртути и её соединений физико-химическими или механическими способами с целью исключения отравления людей и животных) ртути были вызваны сотрудники краевой структуры.Сейчас угрозы здоровью людей никакой нет, сообщили в службе ГО и ЧС Норильска. Однако за нарушение законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения придется ответить Почте России. В свою очередь почта обратилась в правоохранительные органы с тем, чтобы найти отправителя опасной посылки и привлечь его к ответственности.Известно, что посылка отправлена из Москвы. Правоохранители могут расследовать это дело по части первой статьи 234 Уголовного кодекса РФ «Незаконный оборот сильнодействующих или ядовитых веществ в целях сбыта».Еще одна опасная ситуация сложилась в доме на проезде Солнечный, 10. Дом находится в ведении УК «Нордсервис». Там в теплоцентре обнаружили разлив ртути. «Все изъято, - прокомментировал ситуацию начальник ГО и ЧС Андрей Магеров. Остались вторичные явления - пары. Дом находится под наблюдением контролирующих органов. Необходимости эвакуации людей нет».