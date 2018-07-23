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23 июля 2018, 17:55



В пробе воды из Енисея обнаружено высокое содержание ионов меди.

«В створе «5,5 км ниже поселка» (Енисейский район) в пробе воды за 16.07.2018 содержание ионов меди составило 48,0 ПДК», - говорится в официальном релизе. Повышенное содержание этого металла в жидкости является опасной для человеческого здоровья, говорится в сообщении.

Просмотров:217 Как сообщают специалисты Среднесибирского УГМС, в Енисее в районе п. Подтесово выявлено высокое загрязнение, сообщает НИА.«В створе «5,5 км ниже поселка» (Енисейский район) в пробе воды за 16.07.2018 содержание ионов меди составило 48,0 ПДК», - говорится в официальном релизе.Повышенное содержание этого металла в жидкости является опасной для человеческого здоровья, говорится в сообщении.