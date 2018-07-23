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23 июля 2018, 18:32



Епископ Норильский и Туруханский Агафангел с 21 по 27 июля посетит православные приходы Таймыра.

Во время поездки владыка Агафангел возглавит великое освящение двух таймрских храмов - в честь святых первоверховных апостолов Петра и Павла в сельском поселения Караул и великомученика Георгия Победоносца в поселке Усть-Порт. Интересно, что год назад управляющий епархией уже отправлялся по приходам Таймыра и тоже на ледоколе «Авраамий Завенягин». Правда, тогда до Диксона не удалось дойти из-за сложной ледовой обстановки. Сейчас есть надежда, что с Божией помощью миссия успешно дойдет до легендарного поселка.

Просмотров:152 Архипастырь в сопровождении руководителей и сотрудников епархиальных отделов под звон колоколов Свято-Введенского храма отбыл из порта Дудинка вечером 21 июля на ледоколе «Авраамий Завенягин». Духовная миссия планирует посетить северные приходы епархии в поселках Караул, Байкаловск, Воронцово, Усть-Порт. Завершится поездка службой в самом северном Свято-Никольском храме Таймырского благочиния - в поселке Диксон.Во время поездки владыка Агафангел возглавит великое освящение двух таймрских храмов - в честь святых первоверховных апостолов Петра и Павла в сельском поселения Караул и великомученика Георгия Победоносца в поселке Усть-Порт.Интересно, что год назад управляющий епархией уже отправлялся по приходам Таймыра и тоже на ледоколе «Авраамий Завенягин». Правда, тогда до Диксона не удалось дойти из-за сложной ледовой обстановки. Сейчас есть надежда, что с Божией помощью миссия успешно дойдет до легендарного поселка.