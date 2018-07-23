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23 июля 2018, 18:37



Таймырцы приняли участие в Международном этнофестивале «Ридду Ридду» в Норвегии.

Таймырцы представили культуру ненецкого народа, его традиции, обычаи, национальные костюмы. На площадке был установлен чум, рядом с которым северяне проводили мастер-классы по изготовлению национальной игрушки «Нгхуко» из клюва водоплавающей птицы, вышивке бисером, резьбе по кости. Кроме того, Елена Евай и Вольдемар Ямкин посещали концертные программы, принимали активное участие в мероприятиях фестиваля, делились опытом с другими участниками, сообщили в пресс-службе Таймырского муниципального района.

Просмотров:188 Международный этно-фестиваль «Ридду Ридду», посвященный музыке и прикладному искусству аборигенных народов Земли, прошел на открытой площадке у берегов реки Мандалсельва в Северной Норвегии. Главными героями фестивальной программы становятся группы и исполнители, представляющие культурное наследие исконных жителей этих земель – древний народ саами, а также фольклор других коренных народов Севера. От Таймыра участие в фестивале приняли сотрудники городского Центра народного творчества Дудинки Елена Евай и Вольдемар Ямкин.Таймырцы представили культуру ненецкого народа, его традиции, обычаи, национальные костюмы. На площадке был установлен чум, рядом с которым северяне проводили мастер-классы по изготовлению национальной игрушки «Нгхуко» из клюва водоплавающей птицы, вышивке бисером, резьбе по кости.Кроме того, Елена Евай и Вольдемар Ямкин посещали концертные программы, принимали активное участие в мероприятиях фестиваля, делились опытом с другими участниками, сообщили в пресс-службе Таймырского муниципального района.