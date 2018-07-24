Служба новостей "Заполярной правды" http://gazetazp.ru/lenta/

24 июля 2018, 10:14



С завтрашнего дня в Норильске возможны перебои с интернетом.

Как сообщает ООО «Единство», в период с 25 по 28 июля 2018 г. будут проводиться профилактические работы, направленные на повышение отказоустойчивости линии связи. В это время возможны кратковременные перерывы связи (не более 20 минут). Команда ООО «Единство» приносит извинения за предоставленные неудобства.

Просмотров:865 Неудобства горожане будут испытывать в течение трех дней.Как сообщает ООО «Единство», в период с 25 по 28 июля 2018 г. будут проводиться профилактические работы, направленные на повышение отказоустойчивости линии связи. В это время возможны кратковременные перерывы связи (не более 20 минут).Команда ООО «Единство» приносит извинения за предоставленные неудобства.