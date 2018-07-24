Служба новостей "Заполярной правды" http://gazetazp.ru/lenta/

24 июля 2018, 10:19



Россиян избавят от назойливых звонков коллекторов.

Закон направлен на защиту россиян от кредиторов, имеющих ложную информацию о владельце телефонного номера. Причина этого заключается в том, что оператор связи может предоставить новому абоненту сим-карту, которая ранее была у другого человека. Таким образом, у нового абонента появляется так называемый «токсичный» телефонный номер, на который звонят коллекторы и другие кредиторы. Требования кредиторов вернуть просроченную задолженность от лиц, не имеющих никакого отношения к долгам предыдущего владельца сим-карты, станут незаконными. «Предлагаемая система проверки решает эту проблему: кредиторы делают запрос и мгновенно получают корректную информацию, у них отпадает необходимость третировать этого человека», - пояснил председатель Комитета по финансовому рынку Анатолий Аксаков

Просмотров:210 В России будет создана единая информационная система проверки сведений об абоненте. Законопроект об этом внесен в Государственную Думу, сообщает НИА-Красноярск.Закон направлен на защиту россиян от кредиторов, имеющих ложную информацию о владельце телефонного номера. Причина этого заключается в том, что оператор связи может предоставить новому абоненту сим-карту, которая ранее была у другого человека. Таким образом, у нового абонента появляется так называемый «токсичный» телефонный номер, на который звонят коллекторы и другие кредиторы. Требования кредиторов вернуть просроченную задолженность от лиц, не имеющих никакого отношения к долгам предыдущего владельца сим-карты, станут незаконными.«Предлагаемая система проверки решает эту проблему: кредиторы делают запрос и мгновенно получают корректную информацию, у них отпадает необходимость третировать этого человека», - пояснил председатель Комитета по финансовому рынку Анатолий Аксаков