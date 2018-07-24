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24 июля 2018, 10:35



«Осторожно: медведь!» - предупреждают жителей Норильска полицейские.

Бурый медведь – крупный хищник, необыкновенно сильный и, безусловно, опасный для человека. Велика вероятность возникновения конфликтных ситуаций при встрече человека и медведя. Нужно всегда помнить, что такая встреча может произойти в любое время и в любом месте, сообщает пресс-служба ОМВД РФ по г. Норильску. Полицейские призывают граждан быть осторожными, находясь в тундре или в непосредственной к ней близости. Не ходить по одному и брать с собой предметы, производящие громкий звук (сирены, свистки, петарды и т. п.), способные отпугнуть хищника. Не разбрасывать пищевые отходы, не подходить близко к медведям и не кормить их, даже если те выглядят дружелюбно. Внимание! Против медведей эффективны только специальные концентрированные аэрозоли на основе перца. Любые другие составы (CS, CN и т. п.), а также перечные составы малой концентрации, рассчитанные на оборону от человека, не оказывают на крупных хищников почти никакого воздействия, акцентируют внимание стражи порядка.

Просмотров:245 На территории Норильска в районе Талнах был замечен медведь. Просьба соблюдать меры предосторожности, не вступать в контакт с животными, не снимать и не фотографировать, предупреждают норильчан стражи порядка.Бурый медведь – крупный хищник, необыкновенно сильный и, безусловно, опасный для человека. Велика вероятность возникновения конфликтных ситуаций при встрече человека и медведя. Нужно всегда помнить, что такая встреча может произойти в любое время и в любом месте, сообщает пресс-служба ОМВД РФ по г. Норильску.Полицейские призывают граждан быть осторожными, находясь в тундре или в непосредственной к ней близости. Не ходить по одному и брать с собой предметы, производящие громкий звук (сирены, свистки, петарды и т. п.), способные отпугнуть хищника. Не разбрасывать пищевые отходы, не подходить близко к медведям и не кормить их, даже если те выглядят дружелюбно.Внимание! Против медведей эффективны только специальные концентрированные аэрозоли на основе перца. Любые другие составы (CS, CN и т. п.), а также перечные составы малой концентрации, рассчитанные на оборону от человека, не оказывают на крупных хищников почти никакого воздействия, акцентируют внимание стражи порядка.