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24 июля 2018, 10:47



Общественники проверили работу дежурных частей полиции Норильска.

Особое внимание было уделено оценке условий работы сотрудников дежурной части: Дубров осмотрел занимаемые помещения и комнаты отдыха, пообщался с начальником дежурной смены. Кроме того, общественник поинтересовался, как предоставляется гражданам государственная услуга по приему и регистрации заявлений и сообщений о преступлениях, административных правонарушениях и происшествиях. Полицейские продемонстрировали материально-техническую базу подразделений. Председатель общественного совета ознакомился с системой видеонаблюдения, регистраторами речевых сообщений. В фойе отдела полиции председатель-наблюдатель осмотрел информационные стенды. Он отметил наличие не только нормативно-правовых актов и образцов заявлений, но и размещение информации о предоставлении госуслуг и телефон доверия, а также актуальность информации графиков приема граждан руководством. По итогам проверки работе сотрудников дежурных частей и условиям содержания административно задержанных была дана положительная оценка, сообщили в пресс-службе ОМВД РФ по г. Норильску.

Просмотров:780 Председатель общественного совета при отделе МВД России по г. Норильску Дмитрий Дубров побывал в отделе полиции № 1, проверил работу дежурной части и помещение административно задержанных. Наблюдал за реагированием оперативных дежурных на поступающие телефонные звонки, общением с гражданами, пришедшими в этот день в полицию.Особое внимание было уделено оценке условий работы сотрудников дежурной части: Дубров осмотрел занимаемые помещения и комнаты отдыха, пообщался с начальником дежурной смены. Кроме того, общественник поинтересовался, как предоставляется гражданам государственная услуга по приему и регистрации заявлений и сообщений о преступлениях, административных правонарушениях и происшествиях.Полицейские продемонстрировали материально-техническую базу подразделений. Председатель общественного совета ознакомился с системой видеонаблюдения, регистраторами речевых сообщений.В фойе отдела полиции председатель-наблюдатель осмотрел информационные стенды. Он отметил наличие не только нормативно-правовых актов и образцов заявлений, но и размещение информации о предоставлении госуслуг и телефон доверия, а также актуальность информации графиков приема граждан руководством.По итогам проверки работе сотрудников дежурных частей и условиям содержания административно задержанных была дана положительная оценка, сообщили в пресс-службе ОМВД РФ по г. Норильску.