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24 июля 2018, 11:51



Кто виноват в разливе ртути в почтовом отделении Норильска?

Все произошло 17 июля. Получатель посылки должен был забрать ее отделении доставки на Ленинском, 35. Именно там обнаружили нарушение целостности посылки, о чем и сообщили Почте. Вечером того же дня Почту опечатали и закрыли. В настоящее время превышение ПДК есть еще в одной точке. Замеряли всего порядка десяти точек. Сейчас решается вопрос о возможности или невозможности их дальнейшей деятельности. Сама Почта просит ограничить деятельность до четверга. Также известно, что отправитель посылки - смарт-логистик из Химок. Все посылки из отделения вывезены. В другом месте их получить нельзя. После полной демеркуризации отделение возобновит свою деятельность предположительно не ранее четверга. В эти минуты судья удалился для вынесения приговора.

Просмотров:316 Сегодня в 11.00 в Норильском городском суде начали рассмотрение дела в отношении Почты России. Главный вопрос - могла ли Почта повлиять и предотвратить разлив ртути, какие обязанности не выполнила.Все произошло 17 июля. Получатель посылки должен был забрать ее отделении доставки на Ленинском, 35. Именно там обнаружили нарушение целостности посылки, о чем и сообщили Почте.Вечером того же дня Почту опечатали и закрыли. В настоящее время превышение ПДК есть еще в одной точке. Замеряли всего порядка десяти точек. Сейчас решается вопрос о возможности или невозможности их дальнейшей деятельности. Сама Почта просит ограничить деятельность до четверга.Также известно, что отправитель посылки - смарт-логистик из Химок.Все посылки из отделения вывезены. В другом месте их получить нельзя. После полной демеркуризации отделение возобновит свою деятельность предположительно не ранее четверга.В эти минуты судья удалился для вынесения приговора.