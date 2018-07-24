Служба новостей "Заполярной правды" http://gazetazp.ru/lenta/

24 июля 2018, 12:15



С днем рождения, Ноний! Норильчан ждет "День полярного жирафа".

Не упустите возможность поздравить Нония с днем рождения, посмотреть театрализованное представление, принять участие в играх, танцах, викторинах и творческих соревнованиях. Участники конкурса «С днем рождения, Ноний!» получат заслуженные призы. А те, кто придет на праздник в костюме жирафа, не останется без подарков. Что это за праздник и откуда появился этот необычный зверь? Вот уже целый год во дворе Талнахской городской библиотеки живет жираф Ноний – художественное воплощение героя стихотворения замечательного норильского поэта Эдуарда Нонина «По белому снегу...» о жизни теплолюбивого животного в северном городе. Пережить суровую зиму Нонию помог теплый семиметровый шарф, который связали ему норильские рукодельницы, а также забота и любовь работников библиотеки. В честь жирафа Нония в Норильске был учрежден праздник «День полярного жирафа», который отмечается ежегодно в первое воскресенье августа. Кстати, проект «День полярного жирафа» принимает участие во всероссийском конкурсе профессионального мастерства «Ревизор-2018» в номинации "Чтение XXI века". Лучшие проекты муниципальных библиотек (совместно с Российской библиотечной ассоциацией). Поддержите наш теплый северный проект и проголосовать за «День полярного жирафа» можно по ссылке: http://www.bookind.ru/revizor/2018/revizor-2018-voting.php Сейчас норильский проект стоит на шестом месте в номинации «Чтение XXI века. Лучшие проекты муниципальных библиотек». За «День полярного жирафа» проголосовало 433 человека.

Просмотров:187 Праздник-фестиваль по продвижению чтения «День полярного жирафа» состоится 5 августа в 15.00 во дворе Талнахской городской библиотеки по адресу: улица Диксона, 9.Не упустите возможность поздравить Нония с днем рождения, посмотреть театрализованное представление, принять участие в играх, танцах, викторинах и творческих соревнованиях. Участники конкурса «С днем рождения, Ноний!» получат заслуженные призы. А те, кто придет на праздник в костюме жирафа, не останется без подарков.Что это за праздник и откуда появился этот необычный зверь? Вот уже целый год во дворе Талнахской городской библиотеки живет жираф Ноний – художественное воплощение героя стихотворения замечательного норильского поэта Эдуарда Нонина «По белому снегу...» о жизни теплолюбивого животного в северном городе.Пережить суровую зиму Нонию помог теплый семиметровый шарф, который связали ему норильские рукодельницы, а также забота и любовь работников библиотеки. В честь жирафа Нония в Норильске был учрежден праздник «День полярного жирафа», который отмечается ежегодно в первое воскресенье августа.Кстати, проект «День полярного жирафа» принимает участие во всероссийском конкурсе профессионального мастерства «Ревизор-2018» в номинации "Чтение XXI века". Лучшие проекты муниципальных библиотек (совместно с Российской библиотечной ассоциацией). Поддержите наш теплый северный проект и проголосовать за «День полярного жирафа» можно по ссылке:http://www.bookind.ru/revizor/2018/revizor-2018-voting.phpСейчас норильский проект стоит на шестом месте в номинации «Чтение XXI века. Лучшие проекты муниципальных библиотек». За «День полярного жирафа» проголосовало 433 человека.