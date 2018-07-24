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24 июля 2018, 15:32



К городскому номеру телефона экстренной психологической помощи 43-70-77 добавился также мобильный номер - 8-913-495-97-64.

Проект «Телефон экстренной психологической помощи по вопросам наркомании и ВИЧ/СПИДа» начал свою работу в Норильске с 18 сентября 2000 года. Благодаря добровольности, анонимности, бесплатности, круглосуточности служба максимально приближена к людям и пользуется немалым успехом. За 18 лет работы проекта принято 85 132 обращения. Телефон экстренной психологической помощи с 2000 года является членом Общероссийской общественной организации «Российская Ассоциация Телефонов Экстренной Психологической Помощи» и продолжает сохранять разработанные и принятые в этой области нормы, и принципы оказания помощи. Экстренность помощи обеспечивается круглосуточной работой проекта, поддержанием в непрерывном рабочем состоянии технических средств и готовностью сотрудников к выполнению своих обязанностей. Таким образом телефон доверия является не только необходимой службой, но и уникальной по своим задачам, функциям, способам и принципам работы. В силу особенностей данной службы никакое другое учреждение не может выполнять решаемые ею задачи.

Просмотров:156 Этот номер начал работать с 1 июля - круглосуточно, бесперебойно, для всех, кому нужна помощь.Проект «Телефон экстренной психологической помощи по вопросам наркомании и ВИЧ/СПИДа» начал свою работу в Норильске с 18 сентября 2000 года. Благодаря добровольности, анонимности, бесплатности, круглосуточности служба максимально приближена к людям и пользуется немалым успехом. За 18 лет работы проекта принято 85 132 обращения.Телефон экстренной психологической помощи с 2000 года является членом Общероссийской общественной организации «Российская Ассоциация Телефонов Экстренной Психологической Помощи» и продолжает сохранять разработанные и принятые в этой области нормы, и принципы оказания помощи. Экстренность помощи обеспечивается круглосуточной работой проекта, поддержанием в непрерывном рабочем состоянии технических средств и готовностью сотрудников к выполнению своих обязанностей.Таким образом телефон доверия является не только необходимой службой, но и уникальной по своим задачам, функциям, способам и принципам работы. В силу особенностей данной службы никакое другое учреждение не может выполнять решаемые ею задачи.