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«Заварка»

Служба новостей "Заполярной правды"    http://gazetazp.ru/lenta/
24 июля 2018, 16:11

Норильчане могут помочь жителям Забайкалья. Регион переживает натиск стихии


С начала июля на территории Читы введен режим чрезвычайной ситуации. Наводнения такого масштаба город еще не видел. На борьбу с паводком и его последствиями брошены все силы. В рамках полномочий разные уровни власти решают проблемы горожан, попавших в серьезное бедственное положение. Но этих средств недостаточно, чтобы восстановить весь объем утраченного.
Город Чита обращается к норильчанам с просьбой оказать помощь жителям в преодолении последствий стихийного бедствия.
Открыт специальный счет для добровольного перечисления средств горожанам, пострадавшим от паводка.
ОКТМО 76701000
ИНН 7536031067
КПП 753601001
УФК по Забайкальскому краю (комитет по финансам администрации городского округа «Город Чита», л/с 04913014360)
Счет 40101810200000010001
БИК 047601001
Наименование банка: ОТДЕЛЕНИЕ ЧИТА
Наименование платежа с расшифровкой
Код бюджетной классификации 902 1 13 02994 04 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских округов.
Напомним, наводнения в Забайкальском крае начались в начале июля. За три недели выпало 300 миллиметров осадков — втрое больше месячной нормы. Сильные ливни заставил подниматься реки Ингоду и Читинку и затопили улицы даже на возвышенной части Читы. В минувшие выходные штормовой ветер повалил две опоры ЛЭП в Карымском районе, обесточив пять районов юго-западного Забайкалья. На восстановление ушли почти сутки. В ночь на 22 июля оказались подтоплены городские районы Нахаловка, Зыково, Кадала, Дворцы — эвакуировали 11 человек. Разлившийся ручей почти отрезал ГРЭС (район города) от центра — власти изменили маршруты 11 автобусов. Комиссия по оценке ущерба признала непригодными для проживания 16 домов на Большом Острове, сильнее всего пострадавшем от первой волны паводка на Читинке.
Читинский гидрометцентр решил попросить в Москве денег, чтобы восстановить гидропосты на малых реках. Синоптики пообещали новые дожди — до 28 июля.
Завтра, 25 июля Глава МЧС России Евгений Зиничев и полпред президента в Сибирском федеральном округе Сергей Меняйло проведут в Чите выездное заседание комиссии по ликвидации последствий наводнения, сообщает ИА «Чита.Ру».

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