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24 июля 2018, 16:59



В Норильске приступили к демонтажу аварийного здания по Талнахской, 59, к1. Завершить снос здания планируется к 20 сентября

«За эти деньги будет выполнено ограждение, непосредственно снос здания, вывоз и утилизация строительных отходов, а также благоустройство ростверка. – говорит Сергей Гарбарук, начальник производственного отдела УЖКХ. – Так как отходы – строительный мусор относятся к категории опасных, то они будут вывозиться на один из полигонов Заполярного филиала. Ростверк будет сохранен, так как под ним проходят инженерные коммуникации, в дальнейшем он будет благоустроен, то есть обшит металлическим листом, который закроет доступ к коммуникациям для посторонних. Работы будут вестись с учетом требований законодательства с 9 утра до 19 часов, с техническими перерывами». К работам подрядчик приступил 23 июня. Снос здания будет проводиться поэтапно. На каждый из них, в среднем отводится две недели. На первом этапе будет полностью выполнена подготовка территории к демонтажу: ограждение территории с улицы и со двора, проверка коммуникаций на предмет отключения. Второй этап – это собственно демонтаж здания, который будет проводится методом обрушения с применением тяжелой производственной техники: экскаватора, фронтального подъемника и самосвалов. Обрушение здания будет выполняться в направлении двора, а сами стены сложатся внутрь дома. Подрядчик с многолетним опытом выполнения подобных работ в других регионах, гарантирует, что такой способ аварийного здания безопасен для соседних домов и жителей. Третий этап – это благоустройство ростверка. Завершится третий этап демонтажа здания к 20 сентября. После завершения работ нечетная сторона дороги на улице Талнахской от перекрестка с Ленинградской будет открыта для движения транспорта. «Хочу обратиться к жителям двора с просьбой на время проведения работ по сносу здания, ради собственной безопасности не заходить на территорию объекта повышенной опасности», – добавил Сергей Гарбарук. Также, в этом году планируется демонтировать гостинку на Лауреатов, 81.

Просмотров:102 Первый корпус дома 59 по улице Талнахской был признан аварийным в 2015 году. Некоторое время здание стояло законсервированным, как только были найдены средства было принято решение демонтировать его. Выполнять работы будет подрядная организация «Стройтехнология». Сумма контракта составляет 6 миллионов 255 тысяч рублей. Финансирование осуществляется за счет субсидии из краевого бюджета.«За эти деньги будет выполнено ограждение, непосредственно снос здания, вывоз и утилизация строительных отходов, а также благоустройство ростверка. – говорит Сергей Гарбарук, начальник производственного отдела УЖКХ. – Так как отходы – строительный мусор относятся к категории опасных, то они будут вывозиться на один из полигонов Заполярного филиала. Ростверк будет сохранен, так как под ним проходят инженерные коммуникации, в дальнейшем он будет благоустроен, то есть обшит металлическим листом, который закроет доступ к коммуникациям для посторонних. Работы будут вестись с учетом требований законодательства с 9 утра до 19 часов, с техническими перерывами».К работам подрядчик приступил 23 июня. Снос здания будет проводиться поэтапно. На каждый из них, в среднем отводится две недели.На первом этапе будет полностью выполнена подготовка территории к демонтажу: ограждение территории с улицы и со двора, проверка коммуникаций на предмет отключения.Второй этап – это собственно демонтаж здания, который будет проводится методом обрушения с применением тяжелой производственной техники: экскаватора, фронтального подъемника и самосвалов. Обрушение здания будет выполняться в направлении двора, а сами стены сложатся внутрь дома. Подрядчик с многолетним опытом выполнения подобных работ в других регионах, гарантирует, что такой способ аварийного здания безопасен для соседних домов и жителей.Третий этап – это благоустройство ростверка. Завершится третий этап демонтажа здания к 20 сентября.После завершения работ нечетная сторона дороги на улице Талнахской от перекрестка с Ленинградской будет открыта для движения транспорта.«Хочу обратиться к жителям двора с просьбой на время проведения работ по сносу здания, ради собственной безопасности не заходить на территорию объекта повышенной опасности», – добавил Сергей Гарбарук.Также, в этом году планируется демонтировать гостинку на Лауреатов, 81.