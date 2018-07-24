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24 июля 2018, 17:03



Норильский суд не нашел в действиях норильского отделения Почты России нарушения законодательства

Завтра Роспотребнадзор сделает контрольные замеры после чего и будет принято решение о возобновлении деятельности. Судебного решения для этого уже не потребуется. Привлечением к ответственности отправителя сейчас занимаются юристы головного офиса Почты России.

Просмотров:168 Решением суда Роспотребнадзору отказано в привлечении Почты России к административной ответственности. Однако возобновить свою деятельность почтовое отделение сможет только после полного устранения последствий разлива ртути в одной из посылок.Завтра Роспотребнадзор сделает контрольные замеры после чего и будет принято решение о возобновлении деятельности. Судебного решения для этого уже не потребуется. Привлечением к ответственности отправителя сейчас занимаются юристы головного офиса Почты России.