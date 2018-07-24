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24 июля 2018, 17:15



В Норильском роддоме отслужили водосвятный молебен в праздник Святой равноапостольной княгини Ольги

В день памяти Святой равноапостольной княгини Ольги молодой священник Дмитрий Прохоров служил в роддоме впервые. После совместной молитвы он окропил святой водой будущих мамочек. Священник также рассказал о житии княгини Ольги - духовной матери русского народа, пожелал следовать примеру этой мудрой женщины - хранительницы Православной веры. Интересно, что среди тех, кто ожидает своего первенца, была и преподаватель Политехнического колледжа Светлана Блинова, у которой в свое время учился будущий батюшка Дмитрий.

Просмотров:118 Часовня в честь первой русской святой, которая считается и небесной покровительницей материнства, открыта в роддоме в начале 2000-х. Здесь могут помолиться сотрудники и те, кто ожидает прибавления в семействе. Многие сюда приходят и в день выписки, чтобы поблагодарить Бога за дарованное чадо. По средам в роддоме, в фойе 4-го этажа, приходящий священник вместе с сестрами милосердия также служит водосвятный молебен.В день памяти Святой равноапостольной княгини Ольги молодой священник Дмитрий Прохоров служил в роддоме впервые. После совместной молитвы он окропил святой водой будущих мамочек. Священник также рассказал о житии княгини Ольги - духовной матери русского народа, пожелал следовать примеру этой мудрой женщины - хранительницы Православной веры. Интересно, что среди тех, кто ожидает своего первенца, была и преподаватель Политехнического колледжа Светлана Блинова, у которой в свое время учился будущий батюшка Дмитрий.