|
|
Сегодня: Понедельник, 21 сентября 2015 г.
Пользователям
Реклама на сайте
Новости:
19:52 Стал известен календарь игр Чемпионата России. «Норникель» в первом туре сыграет с дебютантом Суперлиги
18:47 Календарь праздников. Минтруд составил график праздничных дней на 2019 год
17:17 И разнесется звон колоколов. 28 июля православные отметят 1030-летие со времени принятия христианства на Руси
17:15 В Норильском роддоме отслужили водосвятный молебен в праздник Святой равноапостольной княгини Ольги
17:03 Норильский суд не нашел в действиях норильского отделения Почты России нарушения законодательства
16:59 В Норильске приступили к демонтажу аварийного здания по Талнахской, 59, к1. Завершить снос здания планируется к 20 сентября
16:11 Норильчане могут помочь жителям Забайкалья. Регион переживает натиск стихии
15:32 К городскому номеру телефона экстренной психологической помощи 43-70-77 добавился также мобильный номер - 8-913-495-97-64.
12:15 С днем рождения, Ноний! Норильчан ждет "День полярного жирафа".
11:51 Кто виноват в разливе ртути в почтовом отделении Норильска?
[все новости]
663300, Норильск, ул. Богдана Хмельницкого, 18, [Все телефоны и электронные адреса редакций] Сайт зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Свидетельство о регистрации СМИ ПИ № ТУ24-00965 от 25.01.2016 г. Учредитель: МАУ "Информационный центр "Норильские новости".
Главный редактор сайта Алла Шуняева. При использовании материалов сайта гиперссылка на gazetazp.ru обязательна.
наверх