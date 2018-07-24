Фото новости:

«Заварка»

Служба новостей "Заполярной правды"    http://gazetazp.ru/lenta/
24 июля 2018, 17:15

В Норильском роддоме отслужили водосвятный молебен в праздник Святой равноапостольной княгини Ольги


Часовня в честь первой русской святой, которая считается и небесной покровительницей материнства, открыта в роддоме в начале 2000-х. Здесь могут помолиться сотрудники и те, кто ожидает прибавления в семействе. Многие сюда приходят и в день выписки, чтобы поблагодарить Бога за дарованное чадо. По средам в роддоме, в фойе 4-го этажа, приходящий священник вместе с сестрами милосердия также служит водосвятный молебен.
В день памяти Святой равноапостольной княгини Ольги молодой священник Дмитрий Прохоров служил в роддоме впервые. После совместной молитвы он окропил святой водой будущих мамочек. Священник также рассказал о житии княгини Ольги - духовной матери русского народа, пожелал следовать примеру этой мудрой женщины - хранительницы Православной веры. Интересно, что среди тех, кто ожидает своего первенца, была и преподаватель Политехнического колледжа Светлана Блинова, у которой в свое время учился будущий батюшка Дмитрий.

Просмотров:118
Комментарии

Уважаемый посетитель, Вы зашли на сайт как незарегистрированный пользователь.
Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо войти на сайт под своим логином.

    Список новостей

 24 июля 2018 
19:52   Стал известен календарь игр Чемпионата России. «Норникель» в первом туре сыграет с дебютантом Суперлиги 18:47   Календарь праздников. Минтруд составил график праздничных дней на 2019 год
17:17   И разнесется звон колоколов. 28 июля православные отметят 1030-летие со времени принятия христианства на Руси 17:15   В Норильском роддоме отслужили водосвятный молебен в праздник Святой равноапостольной княгини Ольги
17:03   Норильский суд не нашел в действиях норильского отделения Почты России нарушения законодательства 16:59   В Норильске приступили к демонтажу аварийного здания по Талнахской, 59, к1. Завершить снос здания планируется к 20 сентября
16:11   Норильчане могут помочь жителям Забайкалья. Регион переживает натиск стихии 15:32   К городскому номеру телефона экстренной психологической помощи 43-70-77 добавился также мобильный номер - 8-913-495-97-64.
12:15   С днем рождения, Ноний! Норильчан ждет "День полярного жирафа". 11:51   Кто виноват в разливе ртути в почтовом отделении Норильска?
10:47   Общественники проверили работу дежурных частей полиции Норильска. 10:35   «Осторожно: медведь!» - предупреждают жителей Норильска полицейские.
10:19   Россиян избавят от назойливых звонков коллекторов. 10:14   С завтрашнего дня в Норильске возможны перебои с интернетом.

 23 июля 2018 
18:37   Таймырцы приняли участие в Международном этнофестивале «Ридду Ридду» в Норвегии. 18:32   Епископ Норильский и Туруханский Агафангел с 21 по 27 июля посетит православные приходы Таймыра.
17:55   В пробе воды из Енисея обнаружено высокое содержание ионов меди. 17:22   В Норильске центральное отделение Почты России и пункт выдачи заказов на Ленинском, 35, закрыли по решению суда. Причина - посылка с ртутью.
16:46   Здание первого норильского приюта для бездомных животных украсит граффити. 16:06   Более 400 норильчан протестировались на ВИЧ-инфекцию в рамках Всероссийской акции «Россия, тестируйся!».
15:59   Авиакомпания NordStar расширяет программу дополнительных рейсов из Норильска в Сургут. 15:53   Благотворительный фестиваль «Заварка» объединил порядка четырех тысяч жителей Большоно Норильска, чтобы помочь четырехлетнему Максиму Пономареву и шестилетней Милене Балобановой.
15:18   Норильские госавтоинспекторы провели акцию «Пристегнись!». 14:44   От Талнаха до Кайеркана. В Большом Норильске прошло традиционное авторалли.
14:09   Норильчан просят быть осторожнее: в окрестностях Талнаха неоднократно видели медведей. 13:04   Соревнования по технике водного туризма «Гладкая вода» прошли на выходных в Норильске на озере Долгом.
12:02   С сегодняшнего дня в Норильске начали снос аварийного дома на Талнахской, 59. В связи с этим движение транспорта скорректировано. 11:38   МФК «Норильский никель» арендовал екатеринбуржца Герасимова.

 20 июля 2018 
18:01   Почти полмиллиона молоди осетра выпустили в Енисей. Проект восполнения биоресурсов реализует компания "Норникель". 17:04   Законопроект о повышении пенсионного возраста прошёл I чтение.
16:32   В Норильске отремонтируют Центр безопасности дорожного движения. 15:34   «Норникель» стремится быть более «зеленым». Компания выпустила ежегодный отчет об устойчивом развитии за 2017 год.
10:32   Волонтёры Арктического субботника приступили к уборке Диксона. 10:21   Реализацию проекта «Енисейская Сибирь» обсудили в постоянном представительстве Красноярского края при правительстве Российской Федерации в Москве.

 19 июля 2018 
19:06   Недостроенные три дома на ул. 50 лет Октября снесут. Фундаменты находятся в отличном состоянии, а вот железобетонные конструкции пришли в полную негодность. 18:49   В понедельник в Норильске начнется снос аварийного дома на Талнахской, 59. Движение транспорта по нечетной стороне улицы через перекресток Талнахская-Ленинградская будет прекращено.
18:33   До конца лета на базе Урванцева должен быть убран весь мусор. 18:18   Маткапитал за полмесяца.
17:43   До завершения работ на взлетно-посадочной полосе аэропорта Норильск остается совсем недолго. Рабочие закончили укладку бетона на третьей, заключительной части «взлетки». 17:41   Минфин принял решение снизить налог для самозанятых.
17:11   Сегодня в норильской детской больнице умерла девочка, пострадавшая в пожаре 6 июля. 16:57   Путин утвердил звание «Заслуженный журналист России».
16:55   Норильчанам, желающим принять участие в конкурсе «На привале» в рамках фестиваля северной ягоды-2018, самое время подавать заявки! 16:47   Банкам запретят наживаться на школьных обедах. Оплатить питание в столовых ученики смогут без комиссии.
16:33   Пассажиров, прилетающих в Норильск, встречает выставка рисунков юных художников. 15:52   Красноярские кардиохирурги спасли пациентку из Нового Уренгоя, проведя уникальную 12-часовую операцию.
15:32   В день памяти Владимира Высоцкого, 25 июля, норильчане соберутся у нового арт-объекта «Гитара» в талнахском сквере за КДЦ им В. Высоцкого. 15:04   «Тропой безопасности» прошли в окрестностях Норильска ребята из оздоровительных лагерей.
14:20   В воскресенье, 22 июля, норильчан ждет новый спектакль, поставленный в ритме «упорядоченного безумия» с элементами романтизма. 14:04   Коллективу ГСУ СК РФ по Красноярскому краю представили главного следователя Андрея Потапова.




663300, Норильск, ул. Богдана Хмельницкого, 18, [Все телефоны и электронные адреса редакций]
Сайт зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Свидетельство о регистрации СМИ ПИ № ТУ24-00965 от 25.01.2016 г. Учредитель: МАУ "Информационный центр "Норильские новости".
Главный редактор сайта Алла Шуняева. При использовании материалов сайта гиперссылка на gazetazp.ru обязательна.
наверх