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24 июля 2018, 17:17



И разнесется звон колоколов. 28 июля православные отметят 1030-летие со времени принятия христианства на Руси

В День Крещения Руси по благословению Святейшего патриарха Московского и всея Руси Кирилла ровно в полдень по местному времени зазвонят колокола по всей России. Праздничный перезвон будет продолжаться четверть часа. Самая внушительная звонница в Норильске, из десяти колоколов, самый тяжелый - благовест - весит 300 килограммов, установлена на Свято-Скорбященском соборе. Два года назад в столичной мастерской Ильи Дроздихина отлили небольшие колокола для переносной звонницы, в которую в дни больших праздников в соборном дворе могут звонить все желающие.

Просмотров:103 В этот день отмечается и память Святого равноапостольного князя Владимира, крестившего Русь. Праздничная служба состоится в Свято-Владимирском храме, который по инициативе норильских правоохранителей возвели на площади у здания УВД на ул. Бегичева, 9, в память о погибших на боевом посту. Возможно, 28 июля праздничную службу возглавит Епископ Норильский и Туруханский Агафангел, который к этому времени предполагает вернуться из миссионерской поездки по Таймыру.В День Крещения Руси по благословению Святейшего патриарха Московского и всея Руси Кирилла ровно в полдень по местному времени зазвонят колокола по всей России. Праздничный перезвон будет продолжаться четверть часа. Самая внушительная звонница в Норильске, из десяти колоколов, самый тяжелый - благовест - весит 300 килограммов, установлена на Свято-Скорбященском соборе. Два года назад в столичной мастерской Ильи Дроздихина отлили небольшие колокола для переносной звонницы, в которую в дни больших праздников в соборном дворе могут звонить все желающие.