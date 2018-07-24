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24 июля 2018, 18:47



Календарь праздников. Минтруд составил график праздничных дней на 2019 год

Выходные в честь Дня защитника Отечества — 23 и 24 февраля – в 2019 году совпадут с обычными выходными днями. А на празднование Международного женского дня выпадет три дня — с 8 по 10 марта. Небольшие каникулы ждут россиян с 1 по 5 мая (в честь Праздника весны и труда) и с 9 по 12 мая (в честь Дня Победы). Еще один выходной подарит День России (12 июня), а со 2 по 4 ноября россияне будут отдыхать в честь Дня народного единства.

Просмотров:80 Согласно решению министерства, новогодние каникулы продлятся 10 дней — с 30 декабря по 8 января.Выходные в честь Дня защитника Отечества — 23 и 24 февраля – в 2019 году совпадут с обычными выходными днями. А на празднование Международного женского дня выпадет три дня — с 8 по 10 марта.Небольшие каникулы ждут россиян с 1 по 5 мая (в честь Праздника весны и труда) и с 9 по 12 мая (в честь Дня Победы).Еще один выходной подарит День России (12 июня), а со 2 по 4 ноября россияне будут отдыхать в честь Дня народного единства.