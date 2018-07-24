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24 июля 2018, 19:52



Стал известен календарь игр Чемпионата России. «Норникель» в первом туре сыграет с дебютантом Суперлиги

Таким образом, мини-футбольный клуб «Норильский никель» стартует в Чемпионате России по мини-футболу гостевым матчем против новичка Суперлиги «Динамо-Самара». Первый тур запланирован на 2-3 сентября. Первую игру в Норильске в рамках Чемпионата России заполярный клуб проведет 2-3 ноября против екатеринбургской «Синары». В Чемпионате России по мини-футболу (футзалу) среди команд Суперлиги сезона 2018/19 гг. примут участие девять клубов: МФК «Норильский никель» (г. Норильск); СК КПРФ (г. Москва); МФК «Ухта» (г. Ухта); МФК «Тюмень» (г. Тюмень); МФК «Синара» (г. Екатеринбург); МФК «Газпром-Югра» (г. Югорск); ПМФК «Сибиряк» (г. Новосибирск); ФК «Новая генерация» (г. Сыктывкар); МФК «Динамо-Самара» (г. Самара). Как сообщает пресс-служба Ассоциации мини-футбола России, всего в I этапе чемпионата будет сыграно 18 туров. Система и количество участников игр плей-офф не изменятся.

Просмотров:78 В офисе Ассоциации мини-футбола России состоялась жеребьевка, в ходе которой был определен календарь игр I этапа Чемпионата России среди команд Суперлиги сезона-2018/19.Таким образом, мини-футбольный клуб «Норильский никель» стартует в Чемпионате России по мини-футболу гостевым матчем против новичка Суперлиги «Динамо-Самара». Первый тур запланирован на 2-3 сентября. Первую игру в Норильске в рамках Чемпионата России заполярный клуб проведет 2-3 ноября против екатеринбургской «Синары».В Чемпионате России по мини-футболу (футзалу) среди команд Суперлиги сезона 2018/19 гг. примут участие девять клубов:МФК «Норильский никель» (г. Норильск);СК КПРФ (г. Москва);МФК «Ухта» (г. Ухта);МФК «Тюмень» (г. Тюмень);МФК «Синара» (г. Екатеринбург);МФК «Газпром-Югра» (г. Югорск);ПМФК «Сибиряк» (г. Новосибирск);ФК «Новая генерация» (г. Сыктывкар);МФК «Динамо-Самара» (г. Самара).Как сообщает пресс-служба Ассоциации мини-футбола России, всего в I этапе чемпионата будет сыграно 18 туров. Система и количество участников игр плей-офф не изменятся.