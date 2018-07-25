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25 июля 2018, 11:25



Главный тренер МФК «Норильский никель» рассказал о ходе подготовки команды к старту сезона.

«Первые сборы, которые стартовали 16 июля были направлены на проверку функционального состояния игроков. Нужно было, чтобы футболисты получили определенные физические нагрузки. Сейчас в Нижнем Новгороде мы будем работать в течение 12 тренировочных дней. На этом этапе упор идет не только на физическую подготовку, но и на тактико-технические действия. Также будет отработка элементов взаимодействия как в парах, так и в тройках, и четверках», - подчеркнул Соколов. Для проведения предсезонных тренировок базу «Изумрудное» в Нижнем Новгороде выбрали неслучайно. Как заметил тренер, рассматривали много вариантов, но здесь самые подходящие условия для подготовки футболистов. «Мы полноценно работаем 3 дня, на четвертый восстанавливаемся: кто-то проходит медицинские процедуры, занимается в бассейне. Спортивный день на сборах выглядит примерно так: подъем, завтрак, утренняя тренировка в тренажерном зале или на игровой площадке, обед, кофе-брейк, вечерняя тренировка в игровом зале, ужин и отбой», - поделился Александр Соколов. Состав команды практически полностью укомплектован. Сейчас в МФК тренируются два потенциальных футболиста и присматриваются еще к троим молодым ребятам, которые только подходят серьезному уровню. Им дают возможность прочувствовать, что такое профессиональный спорт. Ну а новых игроков - Котлярова, Будина и Герасимова, которыми в нынешнем году усилился состав «Норникеля», тренер охарактеризовал как хороших игроков высокого уровня. «Мы брали игроков по позициям. Нам необходимо было усиление. Мы знаем их сильные стороны, знаем их самоотдачу. Надеемся, что это поможет нам в наступающем сезоне», - пояснил Соколов. Сейчас клуб ведет переговоры с потенциальными соперниками по товарищеским играм. Провести матчи планируется в начале и середине августа.

Просмотров:164 Мини-футбольный клуб «Норильский никель» сейчас проводит сборы в Нижнем Новгороде. Главный тренер норильчан Александр Соколов рассказал о ходе подготовки команды в межсезонье. Он отметил, что после отпуска у ребят отличное настроение. Каждый футболист работает с большим желанием. В коллективе благоприятная атмосфера.«Первые сборы, которые стартовали 16 июля были направлены на проверку функционального состояния игроков. Нужно было, чтобы футболисты получили определенные физические нагрузки. Сейчас в Нижнем Новгороде мы будем работать в течение 12 тренировочных дней. На этом этапе упор идет не только на физическую подготовку, но и на тактико-технические действия. Также будет отработка элементов взаимодействия как в парах, так и в тройках, и четверках», - подчеркнул Соколов.Для проведения предсезонных тренировок базу «Изумрудное» в Нижнем Новгороде выбрали неслучайно. Как заметил тренер, рассматривали много вариантов, но здесь самые подходящие условия для подготовки футболистов.«Мы полноценно работаем 3 дня, на четвертый восстанавливаемся: кто-то проходит медицинские процедуры, занимается в бассейне. Спортивный день на сборах выглядит примерно так: подъем, завтрак, утренняя тренировка в тренажерном зале или на игровой площадке, обед, кофе-брейк, вечерняя тренировка в игровом зале, ужин и отбой», - поделился Александр Соколов.Состав команды практически полностью укомплектован. Сейчас в МФК тренируются два потенциальных футболиста и присматриваются еще к троим молодым ребятам, которые только подходят серьезному уровню. Им дают возможность прочувствовать, что такое профессиональный спорт.Ну а новых игроков - Котлярова, Будина и Герасимова, которыми в нынешнем году усилился состав «Норникеля», тренер охарактеризовал как хороших игроков высокого уровня.«Мы брали игроков по позициям. Нам необходимо было усиление. Мы знаем их сильные стороны, знаем их самоотдачу. Надеемся, что это поможет нам в наступающем сезоне», - пояснил Соколов.Сейчас клуб ведет переговоры с потенциальными соперниками по товарищеским играм. Провести матчи планируется в начале и середине августа.